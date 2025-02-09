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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة لايبزيج ضد سانت باولي في الدوري الألماني

لايبزيج، فيتو
لايبزيج، فيتو

يلتقي فريق لايبزيج مع ضيفه فريق سانت باولي، مساء اليوم الأحد، على ملعب ريد بول أرينا، ضمن لقاءات الجولة 21 من الدوري الألماني - البوندسليجا.

تشكيل لايبزيج ضد سانت باولي 

حراسة المرمى: بيتر جولاكسي.

خط الدفاع: لوتشارل جيرترويدا، ويلي أوربان، كاستيلو لوكيبا، دافيد راوم.

خط الوسط: كيفن كامبل، أمادو هايدارا، ريدل باكو.

خط الهجوم: تشافي سيمونز، بنيامين سيسكو، أنطونيو نوسا.

تشكيل سانت باولي أمام لايبزيج 

حراسة المرمى: نيكولا فاسيلج.

خط الدفاع: هاوكي واهل، سياب فان دير هايدين، ديفيد نيميث، فيليب تريو.

خط الوسط: جاكسون إيرفين، جيمس ساندز، كارلو بوخلفة، إيريك سميث.

خط الهجوم: نوح فايسهوبت، جوهانيس إيجيستين.

 

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