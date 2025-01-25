لايبزيج يتعادل مع باير ليفركوزن 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الألماني (صور)

لايبزيج ضد باير ليفركوزن، تعادل فريق باير ليفركوزن مع نظيره لايبزيج بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ريد بول أرينا، ضمن منافسات الأسبوع الـ 19 من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

أهداف مباراة لايبزيج ضد باير ليفركوزن

سجل ثنائية باير ليفركوزن كل من:" باتريك شيك وأليسك جارسيا في الدقائق 17 و36، فيما سجل هدفي لايبزيج دافيد راوم في الدقيقة 40 وإدموند تابسوبا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 83.

تشكيل لايبزيج أمام باير ليفركوزن

تشكيل باير ليفركوزن أمام لايبزيج

ترتيب لايبزيج وباير ليفركوزن في الدوري الألماني

بهذه النتيجة يرتفع رصيد باير ليفركوزن لـ 42 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما يأتي لايبزيج بالمركز الخامس برصيد 32 نقطة.

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