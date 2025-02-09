أسباب الإصابة بإعتام عدسة العين مع التقدم في العمر

إعتام عدسة العين هو عبارة عن مناطق غائمة تتكون على عدسة العين، والعدسة عبارة عن بنية شفافة ومرنة تتكون في الغالب من البروتينات (الكريستالين)، ومع التقدم في العمر، تتحلل البروتينات الموجودة في العدسة، لتشكل بقعا غائمة تؤثر على الرؤية.

ويعتبر مقدمو الرعاية الصحية أن إعتام عدسة العين جزء لا مفر منه من الشيخوخة، وإعتام عدسة العين المرتبط بالعمر هو الشكل الأكثر شيوعًا لهذه الحالة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

ما هي أعراض إعتام عدسة العين؟

تتضمن أعراض إعتام عدسة العين ما يلي:

رؤية غائمة أو غير واضحة أو ضبابية أو غشائية.

تغيرات في طريقة رؤية الألوان (قد تبدو الألوان باهتة أو غير واضحة).

حساسية لأشعة الشمس الساطعة أو المصابيح الأمامية أو المصابيح.

الوهج، بما في ذلك الهالات أو الخطوط التي تتشكل حول الأضواء.

صعوبة الرؤية في الليل.

تغيرات في وصفة الرؤية، بما في ذلك قصر النظر الذي يزداد سوءًا.

الحاجة إلى ضوء أكثر سطوعًا للقراءة.

الرؤية المزدوجة.

أسباب إعتام عدسة العين

السبب الرئيسي لـإعتام عدسة العين هو التحلل التدريجي للبروتينات في العدسة.

ومع ذلك، يمكن أن تزيد بعض العوامل الوراثية والبيئية من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين أو الإصابة به في سن أصغر مقارنة بالآخرين.

عوامل الخطر للإصابة بإعتام عدسة العين

تنقسم عوامل الخطر لتكوين إعتام عدسة العين إلى ثلاث مجموعات رئيسية: بيئية وطبية وجينية.

عوامل الخطر البيئية

عوامل الخطر البيئية هي تلك التي يواجهها الشخص في العالم، وهي في بعض الأحيان مواد سامة يستنشقها أو يبتلعها، العوامل البيئية ضارة لأنها تزيد من كمية الجذور الحرة في الجسم، وهذه جزيئات غير مستقرة تلحق الضرر بالخلايا السليمة، ويمكن للجذور الحرة، عن طريق إلحاق الضرر بالخلايا في عدسة العين، أن تؤدي إلى تكوين إعتام عدسة العين.

عوامل الخطر البيئية تشمل:

تلوث الهواء.

دخان التبغ.

الكحول.

المواد الكيميائية الصناعية.

المبيدات الحشرية.

التعرض الطويل الأمد للأشعة فوق البنفسجية من الشمس.

تاريخ العلاج الإشعاعي للجزء العلوي من الجسم.

ويؤدي الحد من تعرض للبيئة إلى إبطاء تكوين إعتام عدسة العين.

عوامل الخطر الطبية

عوامل الخطر الطبية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين تشمل:

الإصابة بمرض السكري أو ارتفاع نسبة السكر في الدم.

إجراء بعض جراحات العيون، مثل الجلوكوما.

استخدام الكورتيكوستيرويدات لعلاج بعض الحالات الطبية (مثل التهاب المفاصل الروماتويدي).

الإصابة ببعض أمراض العيون، مثل الشبكية الصباغية أو التهاب العنبية.

عوامل الخطر الجينية

يزيد التاريخ العائلي للإصابة بإعتام عدسة العين من خطر الإصابة به، وتؤدي بعض الطفرات الجينية إلى إعتام عدسة العين الخلقي (الموجود عند الولادة)، وعندما يتعلق الأمر بإعتام عدسة العين المرتبط بالعمر، فقد تجعل الطفرات الجينية العدسة أكثر عرضة للتلف الناجم عن عوامل الخطر البيئية، ويواصل الباحثون استكشاف هذه الروابط.

علاج إعتام عدسة العين

تعد جراحة إعتام عدسة العين الطريقة الوحيدة لإزالة إعتام عدسة العين واستعادة الرؤية الواضحة، وأثناء جراحة إعتام عدسة العين، يزيل طبيب العيون العدسة الطبيعية المعتمة ويستبدلها بعدسة داخل العين (IOL)، والعدسة داخل العين هي عدسة اصطناعية تبقى في العين بشكل دائم.

الفائدة الرئيسية للعدسات داخل العين هي أنها شفافة - مثل العدسة الطبيعية، وفائدة أخرى هي أنها يمكن أن تصحح الأخطاء الانكسارية، مما يسمح بالاعتماد بشكل أقل على النظارات أو العدسات اللاصقة بعد الجراحة.

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