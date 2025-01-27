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الصحة: إجراء 16 ألف عملية في جراحة العيون لإنهاء قوائم الانتظار خلال 2024

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو
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 أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء 16 ألفًا و351 عملية متنوعة في تخصص جراحة العيون، ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، وذلك في مستشفيات الوزارة بجميع محافظات الجمهورية، خلال العام الماضي.

 

خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل

 وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عمليات العيون التي تم إجرائها شملت 10 آلاف و70 عملية مياه بيضاء، و86 عملية مياه زرقاء، و346 شبكية، و82 قرنية، بالإضافة إلى 5 آلاف و767 حالة حقن شبكية، لافتًا إلى أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل.

 

وأشار الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وسير العمل بالمستشفيات، حيث تم المرور على مستشفيات رمد (الفيوم، وإمبابة، وبنها، والمنصورة، وقلاوون، والتذكاري، وطنطا) لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمة الطبية من مستلزمات، إلى جانب استطلاع رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم.

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وذكر الدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أنه تم تدريب الفرق الطبية بمستشفيات رمد (أسيوط، وطنطا، ودمياط، والإسكندرية، وزفتى التخصصي، ورمد شبين الكوم) لرفع كفاءة العاملين في تخصص طب وجراحة العيون، لتقديم أفضل الخدمات الطبية، كما تم تدريب 160 طبيبا على أحدث الطرق في مجال تجميل العيون وعلاج الحول.

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