لاتسيو يفوز على كالياري 2-1 في الدوري الإيطالي

انتهت مباراة كالياري أمام لاتسيو بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب ينيبول دوموس، ضمن مواجهات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

هدف لاتسيو الأول سجله اللاعب ماتيا زاكايني في الدقيقة 41 من عمر اللقاء، وأضاف زميله كاستيلانوس الهدف الثاني في الدقيقة 64، بينما سجل روبرتو بيكولي هدف كالياري الوحيد في الدقيقة 56.

تشكيل كالياري ضد لاتسيو

ودخل كالياري مباراته أمام لاتسيو بتشكيل مكون من:

كابريلي، زابا، باري مينا، سباستيانو لوبيرتو، توماس إيجلو، نادير زورتيا، ميشيل أوديو، ماكومبو، فيليسي، فيولا، روبرتو بيكولي.

تشكيل لاتسيو أمام كالياري

بينما دخل لاتسيو مواجهة كالياري بتشكيل ضم:

بروفيديل. ماروسيتش، جيلا، رومانيولي، بيليجريني، جندوزي، روفيلا، إيزاكسين، ضياء، زاكايني، كاستيلانوس.

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