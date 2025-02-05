اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع سامح عبد القوي، مدير بطولة "مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات - REV IT UP"، حيث تم بحث سبل تطوير البطولة وتوسيع نطاقها دوليًا من خلال فعاليات تقام في عدة دول، بالتنسيق والتعاون بين الوزارة ونادي السيارات والدراجات المصري.

وخلال اللقاء، تم استعراض النجاحات التي حققتها البطولة في العام الماضي، إلى جانب مناقشة خطة عام 2025، التي تتضمن تنظيم سباقات دولية خارج مصر في عدد من الدول العربية، وذلك تحت إشراف وتنظيم مصري كامل، بما يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال سباقات السيارات.

أشرف صبحي يشيد بالتوسع الدولي لبطولة مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات

وفي هذا السياق، أبدى وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل للبطولة، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل أي عقبات قد تواجهها، لضمان استمرار نجاحها على الصعيدين المحلي والدولي. وأشار إلى أن التوسع الدولي للبطولة، الذي شمل أربع دول عربية هي الإمارات، السعودية، الكويت، وسلطنة عُمان، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحضور المصري في السباقات العالمية، ويفتح آفاقًا جديدة لتطوير رياضة السيارات في المنطقة.

أشرف صبحي يشيد بالتوسع الدولي لبطولة مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات

وأشار الوزير إلى أن دعم رياضة السيارات يأتي ضمن استراتيجية أوسع لوزارة الشباب والرياضة تهدف إلى تطوير مختلف الألعاب الرياضية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للفعاليات الرياضية الكبرى. وأضاف أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين الرياضة والسياحة، من خلال استضافة وتنظيم بطولات دولية تجذب المشاركين والجماهير من مختلف أنحاء العالم، مما يساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصاد الرياضي.

أشرف صبحي يشيد بالتوسع الدولي لبطولة مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات

وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تبني المبادرات والمشروعات الرياضية المبتكرة، التي تساهم في رفع مستوى الرياضة المصرية، وتعزز حضورها القوي على المستويات الإقليمية والدولية.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أن بطولة "مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات" ستشهد إعلانًا هامًا قريبًا، يتضمن مفاجآت كبرى لعشاق سباقات السيارات، في إطار التطورات المستمرة والطفرة المنتظرة في هذه الرياضة.

أشرف صبحي يبحث استعدادات "الإسكواش" لبطولة العالم والبرنامج الأولمبي

فيما اجتمع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع المهندسة آمنة الطرابلسي، رئيس اتحاد الإسكواش، وكريم درويش، رئيس اللجنة الفنية ومدير البرنامج الأولمبي بالاتحاد، وذلك لمناقشة ترتيبات مشاركة المنتخب في بطولة العالم المقبلة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وايضا استعداد الاتحاد لإعداد خطة البرنامج الأولمبي ٢٠٢٨.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطط الإعداد الخاصة بالمنتخب الوطني، حيث أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية توفير كافة الاحتياجات اللازمة للجهاز الفني واللاعبين لضمان أفضل مستوى من الأداء في البطولة.

كما تم التطرق إلى برامج الدعم الفني، والتي تشمل تطوير أساليب التدريب، وتحليل الأداء الحركي للاعبين باستخدام أحدث التقنيات، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب النفسي لضمان الاستعداد الذهني الكامل قبل البطولة.

أشرف صبحي يبحث استعدادات الإسكواش لبطولة العالم والبرنامج الأولمبي

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم برامج الرعاية، مما يساهم في توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير الرياضة المصرية، خاصة في الألعاب التي تحقق لمصر مكانة عالمية متميزة مثل الإسكواش.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم للمنتخبات الوطنية في مختلف الرياضات، مشددًا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع راية مصر في المحافل الدولية.

ومن جانبها، أعربت المهندسة امنه الطرابلسي عن تقديرها لجهود الوزارة في دعم رياضة الإسكواشوابطال الاسكواش مؤكدة أن الاتحاد المصري يعمل بكل قوة لضمان إعداد اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، ومواصلة الحفاظ على الصدارة العالمية في هذه اللعبة.

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