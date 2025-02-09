مدبولي: لا تهاون في ضبط الأسواق قبل رمضان.. وسوق اليوم الواحد يصل إلى القرى

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الخامس لمجلس المحافظين، الذي عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

رقابة صارمة على الأسواق لضبط الأسعار

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين من خلال رفع الأسعار أو احتكار السلع، موجهًا المحافظين بمتابعة الأسواق بشكل يومي والتدخل الفوري لمواجهة أي ممارسات غير قانونية.

وأشار إلى أهمية تفعيل آليات الرقابة الصارمة، بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر جميع السلع الأساسية، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين، بما في ذلك مصادرة السلع المحتكرة وإحالة المتلاعبين إلى الجهات المختصة.

"سوق اليوم الواحد" يصل إلى القرى والمناطق النائية

وفي إطار الجهود الحكومية لتوفير السلع بأسعار مناسبة، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتوسيع نطاق تجربة "سوق اليوم الواحد"، لتشمل القرى والمناطق الريفية، بهدف إيصال السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة، وتقليل الاعتماد على الوسطاء، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

وأوضح أن هذه الأسواق المؤقتة ستُقام في مختلف المحافظات، بالتعاون مع الجهات المعنية، وستعمل على توفير السلع مباشرة من المنتجين إلى المستهلكين، مما يضمن أسعارًا تنافسية وجودة عالية.

استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خطة المحافظات لضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن تنفيذ حملات تفتيش دورية، ومتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتوسيع نطاق معارض "أهلًا رمضان"، لضمان توافر السلع بأسعار مخفضة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع التجار وسلاسل التوريد لضمان الإمداد المستمر للأسواق، وتجنب أي نقص في السلع الأساسية، مؤكدة أن الحكومة تعمل على توفير بيئة اقتصادية مستقرة تضمن وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة.

توجيهات رئيس الوزراء

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستواصل جهودها لضبط الأسواق قبل وخلال شهر رمضان، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال احتياجات المواطنين، وأن الأجهزة الرقابية ستكثف حملاتها لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع في جميع أنحاء البلاد.

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