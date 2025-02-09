أعراض أورام الرحم الحميدة وطرق علاجها بالمنزل

لا تحتاج الأورام الليفية بالرحم إلى علاج عادتًا إذا كانت صغيرة أو لا تنتج أعراضًا، وهي نمو غير طبيعي يتطور في الرحم أو عليه.

في بعض الأحيان تصبح هذه الأورام كبيرة جدًا وتسبب آلامًا شديدة في البطن ودورات شهرية غزيرة، وفي معظم الحالات، لا تسبب أي علامات أو أعراض على الإطلاق.

عادةً ما تكون الأورام حميدة أو غير سرطانية، وسبب ظهور الأورام الليفية غير معروف.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن حوالي 20% إلى 80% من النساء يعانين منها بحلول سن الخمسين عامًا، ومع ذلك، لا تظهر على معظم الأشخاص أي أعراض وقد لا يعرفون أبدًا أنهم مصابون بـالأورام الليفية.

أعراض الأورام الليفية بالرحم

تعتمد الأعراض على عدد الأورام التي تعاني منها السيدة وكذلك موقعها وحجمها، على سبيل المثال، قد تسبب الأورام الليفية تحت المخاطية نزيفًا غزيرًا أثناء الدورة الشهرية وصعوبة في الحمل.

إذا كان الورم صغيرًا جدًا أو كان السيدة تمر بـانقطاع الطمث، فقد لا تعانين من أي أعراض، و​​قد تنكمش الأورام الليفية حتى أثناء انقطاع الطمث وبعده، وذلك لأن مستويات هرموني الإستروجين والبروجسترون تنخفض أثناء انقطاع الطمث، تحفز هذه الهرمونات نمو الأورام الليفية.

قد تشمل أعراض الأورام الليفية ما يلي:

نزيف غزير بين فترات الحيض أو خلالها

جلطات الحيض

الدورة الشهرية التي تستمر لفترة أطول من المعتاد

زيادة تقلصات الدورة الشهرية

ألم في الحوض أو أسفل الظهر

ضغط أو امتلاء في أسفل البطن

تورم أو تضخم البطن

زيادة التبول

ألم أثناء الجماع

أسباب الأورام الليفية بالرحم

ليس من الواضح سبب تطور الأورام الليفية، وقد تؤثر عدة عوامل مختلفة على تكوينها:

الهرمونات: تنتج المبايض هرموني الإستروجين والبروجسترون، وتتسبب هذه الهرمونات في تجديد بطانة الرحم خلال كل دورة شهرية وتحفز نمو الأورام الليفية.

التاريخ العائلي: قد تكون الأورام الليفية وراثية، وإذا كانت والدة أو الأخت أو الجدة لديها تاريخ من هذه الحالة، فقد تصاب بها الأبنة كذلك أيضًا.

يكون الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالأورام الليفية إذا كان لديهم واحد أو أكثر من عوامل الخطر التالية:

تاريخ عائلي للإصابة بالأورام الليفية

30 عامًا أو أكبر

وزن الجسم المرتفع

الأورام الليفية والحمل

يزيد الحمل من إنتاج الجسم للإستروجين والبروجسترون، وقد تتطور الأورام الليفية وتنمو بسرعة أثناء الحمل.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الحوامل أقل عرضة للإصابة بالأورام الليفية من الأشخاص غير الحوامل، ووفقًا للدراسات تؤثر الأورام الليفية على 20% إلى 40% من جميع النساء و0.1% إلى 3.9% فقط من النساء الحوامل، وتعرف على المزيد حول العلاقة بين الأورام الليفية والحمل.

علاج الأورام الليفية بالرحم

يضع الطبيب خطة علاجية بناءً على عمر السيدة وحجم الأورام الليفية والصحة العامة، وقد تتلقى مجموعة من العلاجات.

العلاجات المنزلية والعلاجات الطبيعية

يمكن أن يكون لبعض العلاجات المنزلية والعلاجات الطبيعية تأثير إيجابي على الأورام الليفية، بما في ذلك:

الوخز بالإبر

تمارين مثل اليوجا

التدليك

تطبيق الحرارة لتقلصات العضلات (يجب تجنب الحرارة إذا كانت تعاني من نزيف حاد)

يمكن أن تساعد التغييرات الغذائية أيضًا.

تجنب اللحوم والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، بدلًا من ذلك، اختار:

الأطعمة والمشروبات الغنية بالفلافونويد

الخضروات الخضراء

الشاي الأخضر

الأسماك التي تعيش في المياه الباردة مثل التونة والسلمون

يمكن أن يكون التحكم في مستويات التوتر والهدف من الوزن المعتدل إذا كانت السيدة تعاني من زيادة الوزن مفيدًا أيضًا.

الأدوية

قد يصف الطبيب أدوية لتنظيم مستويات الهرمونات لتقليص حجم الأورام الليفية.

سوف تتسبب ناهضات هرمون إطلاق الغدد التناسلية (GnRH)، مثل أسيتات ليوبروليد، في انخفاض مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون سيؤدي هذا في النهاية إلى إيقاف الدورة الشهرية وتقليص حجم الأورام الليفية.

تساعد مضادات هرمون إطلاق الغدد التناسلية أيضًا في تقليص حجم الأورام الليفية، وتعمل هذه الأدوية عن طريق منع الجسم من إنتاج هرمون تحفيز الجريبات وهرمون ملوتن.

وتشمل الخيارات الأخرى التي يمكن أن تساعد في السيطرة على النزيف والألم ولكنها لن تقلص أو تقضي على الأورام الليفية ما يلي:

مسكنات الألم المضادة للالتهابات التي لا تستلزم وصفة طبية

حبوب منع الحمل

لولب داخل الرحم الذي يطلق هرمون البروجستين

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