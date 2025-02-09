محافظ أسوان والأمير رحيم الحسينى الأغاخان الخامس يتفقدان المرحلة الثالثة من مشروع تطوير الطابية

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، والأمير الجديد رحيم الحسينى الأغاخان الخامس والوفد المرافق له مسجد بدر بالطابية والمنطقة المحيطة، والتى تشارك فى مشروع تطويرها مؤسسة أم حبيبة، التى تعتبر أحد فروع المؤسسات التابعة لشبكة الأغاخان.

ومن جانبه أوضح الدكتور إسماعيل كمال بأنه وفقًا للتنسيق بين المحافظة ومؤسسة أم حبيبة سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تطوير منطقة الطابية، والتى تشمل أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية لتحويله إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى.

وأشار الى أنه يتواكب مع ذلك إنهاء أعمال الدهانات والرصف والإنارة والأماكن الترفيهية، والمشايات والبرجولات والمظلات، وقاعات المناسبات لتصبح المنطقة مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على أكمل وجه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.