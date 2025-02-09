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محافظات

محافظ أسوان والأمير رحيم الحسينى الأغاخان الخامس يتفقدان المرحلة الثالثة من مشروع تطوير الطابية

محافظ أسوان والأمير
محافظ أسوان والأمير رحيم الحسينى الأغاخان الخامس

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، والأمير الجديد رحيم الحسينى الأغاخان الخامس والوفد المرافق له مسجد بدر بالطابية والمنطقة المحيطة، والتى تشارك فى مشروع تطويرها مؤسسة أم حبيبة، التى تعتبر أحد فروع المؤسسات التابعة لشبكة الأغاخان.

ومن جانبه أوضح الدكتور إسماعيل كمال بأنه وفقًا للتنسيق بين المحافظة ومؤسسة أم حبيبة سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تطوير منطقة الطابية، والتى تشمل أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية لتحويله إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى.

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وأشار الى أنه يتواكب مع ذلك إنهاء أعمال الدهانات والرصف والإنارة والأماكن الترفيهية، والمشايات والبرجولات والمظلات، وقاعات المناسبات لتصبح المنطقة مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على أكمل وجه.

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الأمير الجديد رحيم الحسينى الأغاخان اللواء دكتور إسماعيل كمال منطقة الطابية محافظ أسوان تنفيذ المرحلة الثالثة اللواء دكتور إسماعيل الطراز الاسلامي

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