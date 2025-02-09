تشييع جنازة الأمير كريم الحسيني «الأغاخان الرابع» لمثواه الأخير في أسوان (صور)

شهدت مدينة أسوان، صباح اليوم، الأحد، إقامة جنازة رسمية لتوديع الأمير كريم الحسينى أغاخان، الأغاخان الرابع، والإمام الـ 49 للطائفة الإسماعيلية والذي توفي مساء الثلاثاء الماضي بمدينة لشبونة البرتغالية، وتم نقله إلى أسوان لدفنه فيها.

جنازة اغاخان في محافظة أسوان

وتقدم الجنازة اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والأمير رحيم أغاخان وأسرته، بجانب حضور المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، والدكتورة حنان الجندي المدير التنفيذى لمؤسسة أم حبيبة.

وتم استقبال الجنازة بمطار أسوان الدولي، ثم التحرك من أمام مقبرة العقاد بمدينة أسوان، إلى ميدان الدكتور مجدى يعقوب أمام مجمع محاكم أسوان، ثم تحركت الجنازة فى عدد من المراكب النيلية إلى البر الغربى لنهر النيل متوجهة إلى مقبرة الأغاخان الثالث ليوارى مثواه الأخير.

وتوفي الأغاخان الرابع، الأمير كريم الحسينى، عن عمر يناهز 88 عام، مساء الثلاثاء الماضي في مدينة لشبونة البرتغالية، وتم نقله إلى أسوان ليدفن فيها، ووُلد "الحسينى" في 13 ديسمبر عام 1936، في سويسرا وأصبح الزعيم الروحي لطائفة الإسماعيليين وهو في الـ20 من عمره عندما كان طالبًا بجامعة هارفارد، حيث خلف جده السير سلطان محمد شاه آغاخان، والذي دفن في ضريح آغاخان الشهير بمدينة أسوان.

وأقام "الحسينى" إمبراطورية ضخمة أنفقت مليارات الدولارات من الأموال الخيرية في بناء المنازل والمستشفيات والمدارس في البلدان النامية، بخلاف نشاطاته المتعددة التي كونت ثروة قدرت بنحو 13.5 مليار دولار.

ومقبرة الأغاخان في أسوان مخصصة لأسرة الأغاخان زعماء الطائفة الإسماعيلية النزارية وتعود قصة دفن الأغاخان في أسوان، للسلطان محمد شاة الحسينى "الأغاخان الثالث" والذي بنى مقبرة فخمة على ربوة عالية في أسوان وأوصى بالدفن فيها.

وكان أغاخان يعاني من الروماتيزم وآلام فى العظام ولم تشفع له ملايينه فى العلاج وفشل أعظم أطباء العالم حينها في علاجه فنصحه أحد الأصدقاء بالذهاب إلى أسوان، وصل الأغاخان الثالث لأسوان، وتلقى علاج طبيعي بالدفن في رمالها وبالفعل شفي من مرضه وعاد للحركة ماشيا على أقدامه مرة أخرى؛ لذا أحب أن يدفن بعد مماته فى رمال أسوان، وتوفى في عام 1959.

وتقع المقبرة على ربوة عالية بالبر الغربى للنيل في مواجهة الجزء الجنوبي للحديقة النباتية وصممت المقبرة على التراث المعماري الإسلامي الفاطمي بناء على رغبة أغاخان ونفذها شيخ المعماريين العرب ورائد العمارة الإسلامية الدكتور مهندس فريد شافعي أستاذ العمارة فى مصر وتحولت المقبرة تحفة معمارية ومزارًا سياحيا حتى أوصت أسرته بعد ذلك بإغلاق المقبرة أمام الزائرين.

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