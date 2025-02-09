الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسوان يشارك في تشييع جثمان الأمير كريم الحسيني "الأغاخان الرابع" (فيديو وصور)

محافظ اسوان يشارك
محافظ اسوان يشارك بجنازة كريم اغاخان

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأمير رحيم أغاخان وأسرته فى مراسم الجنازة الرسمية لتوديع الأمير كريم الحسينى، الأغاخان الرابع، والإمام الـ 49 للطائفة الإسماعيلية والذي توفي بمدينة لشبونة البرتغالية، وتم نقل جثمانه إلى أسوان لدفنه فيها على ضفاف النيل الخالد، وسط دقات أجراس الكنائس، وأصوات الأذان تأكيدا السماحة بين الأديان، برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وقيادات المحافظة ومؤسسة أغاخان.

جنازة الأمير كريم الحسينى الأغاخان الرابع في أسوان

 

وقدم الدكتور إسماعيل كمال خالص التعازى باسم الدولة والحكومة المصرية لأسرة زعيم الطائفة الإسماعيلية، والذى أوصى بأن يتم دفنه بجوار جده السلطان محمد شاه بالجبل الغربى، وتم استقبال الجثمان وأفراد الأسرة والأمير رحيم بمطار أسوان الدولى، موضحًا أنه تم تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات مع سرعة إنهاء الإجراءات السريعة، وإنهاء جميع التراخيص والتصاريح وفقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

جدير بالذكر بأن مراسم الجنازة الرسمية بدأت من أمام مقبرة عملاق الأدب الراحل عباس العقاد حتى ميدان الدكتور مجدى يعقوب، ثم تحركت الجنازة في موكب من المراكب النيلية إلى البر الغربى لنهر النيل متوجهة إلى مقبرة الأغاخان الثالث ليوارى مثواه الأخير.

 

 

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل ميدان الدكتور مجدي يعقوب الأمير كريم الحسينى الأغاخان الرابع
ads

الأكثر قراءة

رئيس طاقة النواب يزف بشرى سارة بشأن توصيل الغاز للمنازل

احذر هذه الأوقات، حالة الطقس غدًا الإثنين 10 فبراير 2025

تشييع جنازة الأمير كريم الحسيني «الأغاخان الرابع» لمثواه الأخير في أسوان (صور)

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

حقيقة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز دون علمها

زغلول صيام يكتب: امتى هيبقى عندنا مدربين لما محمد شوقي يبقى نائب مدير؟!.. الأهلي والزمالك وراء فشل مشروع المدرب الوطني!

حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من مضبطة النواب، تعرف على التفاصيل

أسباب عدم فسخ الزمالك عقد ميشالاك

منوعات

المزيد

قرد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء سريلانكا

مجلس سيريوس الفيدرالي بروسيا يطلق مسابقة معمارية دولية في ختام منتدى كازانيش

هل ينجو مستر بيست من اللعنة، تحدي الـ100 ساعة بالأهرامات يوجه أنظار 39 مليونا للجيزة

انطلاق موسم زراعة الحشيش المقنن في المغرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف أبرزها الطماطم والبطاطس

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد 9-2-2025 بالبورصات العالمية

سعر الفراخ اليوم الأحد 9 فبراير 2025 في الأسواق (آخر تحديث)

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف ظاهرة كونية أفزعت رسول الله وأخرجته مسرعًا للمسجد يجر رداءه

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

ما حكم مس المصحف والصيام للحائض؟ رد حاسم من أمين الفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية