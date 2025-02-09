محافظ أسوان يشارك في تشييع جثمان الأمير كريم الحسيني "الأغاخان الرابع" (فيديو وصور)

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأمير رحيم أغاخان وأسرته فى مراسم الجنازة الرسمية لتوديع الأمير كريم الحسينى، الأغاخان الرابع، والإمام الـ 49 للطائفة الإسماعيلية والذي توفي بمدينة لشبونة البرتغالية، وتم نقل جثمانه إلى أسوان لدفنه فيها على ضفاف النيل الخالد، وسط دقات أجراس الكنائس، وأصوات الأذان تأكيدا السماحة بين الأديان، برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وقيادات المحافظة ومؤسسة أغاخان.

جنازة الأمير كريم الحسينى الأغاخان الرابع في أسوان

وقدم الدكتور إسماعيل كمال خالص التعازى باسم الدولة والحكومة المصرية لأسرة زعيم الطائفة الإسماعيلية، والذى أوصى بأن يتم دفنه بجوار جده السلطان محمد شاه بالجبل الغربى، وتم استقبال الجثمان وأفراد الأسرة والأمير رحيم بمطار أسوان الدولى، موضحًا أنه تم تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات مع سرعة إنهاء الإجراءات السريعة، وإنهاء جميع التراخيص والتصاريح وفقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

جدير بالذكر بأن مراسم الجنازة الرسمية بدأت من أمام مقبرة عملاق الأدب الراحل عباس العقاد حتى ميدان الدكتور مجدى يعقوب، ثم تحركت الجنازة في موكب من المراكب النيلية إلى البر الغربى لنهر النيل متوجهة إلى مقبرة الأغاخان الثالث ليوارى مثواه الأخير.

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