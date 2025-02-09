رفع درجة الاستعداد القصوى بالقليوبية تحسبا لسوء الأحوال الجوية (صور)

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر معدات رفع مياه الأمطار بجميع أفرع الشركة واتخاذ الاجراءات اللازمة تزامنا مع عدم استقرار فى الأحوال الجوية.

مواجهة الطقس السيئ بالقليوبية

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت فى بيان لها من توقعات بتقلبات جوية حادة، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.

وقد أمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها، وكذلك أمر بعمل حصر للاماكن التي تتراكم بها مياه الامطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

مواجهة الطقس السئ وسقوط الامطار بالقليوبية،فيتو

مواجهة الطقس السئ وسقوط الامطار بالقليوبية،فيتو

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مواجهة الطقس السئ وسقوط الامطار بالقليوبية،فيتو

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