الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى بالقليوبية تحسبا لسوء الأحوال الجوية (صور)

مواجهة الطقس السئ
مواجهة الطقس السئ وسقوط الامطار بالقليوبية،فيتو

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية  والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر معدات رفع مياه الأمطار بجميع أفرع الشركة واتخاذ الاجراءات اللازمة تزامنا مع عدم استقرار فى الأحوال الجوية.

انتظام الدراسة بمدارس القليوبية أول أيام الفصل الدراسي الثاني (صور)

السجن المشدد 7 سنوات لـ جزار بتهمة قتل عامل فى القليوبية

مواجهة الطقس السيئ بالقليوبية 
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت فى بيان لها من توقعات بتقلبات جوية حادة، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.

وقد أمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها، وكذلك أمر بعمل حصر للاماكن التي تتراكم بها مياه الامطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

مواجهة الطقس السئ وسقوط الامطار بالقليوبية،فيتو
مواجهة الطقس السئ وسقوط الامطار بالقليوبية،فيتو
مواجهة الطقس السئ وسقوط الامطار بالقليوبية،فيتو
مواجهة الطقس السئ وسقوط الامطار بالقليوبية،فيتو
.
.
مواجهة الطقس السئ وسقوط الامطار بالقليوبية،فيتو
مواجهة الطقس السئ وسقوط الامطار بالقليوبية،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة القليوبية اخبار القليوبية القليوبية شركة مياة القليوبية مياه القليوبية

مواد متعلقة

انتظام الدراسة بمدارس القليوبية أول أيام الفصل الدراسي الثاني (صور)

السجن المشدد 7 سنوات لـ جزار بتهمة قتل عامل فى القليوبية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف الأطفال في القليوبية

توفير فرص عمل واسترجاع بطاقة التموين، أبرز مشاكل المواطنين في لقاء محافظ القليوبية
ads

الأكثر قراءة

أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور (أخر تحديث)

بعد غلق القيد، ميشالاك يصدم الزمالك ويشكو النادي في الفيفا بسبب مستحقاته

لن نترك شيئا للغزيين، جنود الاحتلال يحرقون مقتنياتهم قبل انسحابهم من محور نتساريم

المساهمة بـ 400 ألف دولار، أرقام ميشالاك مع الزمالك بعد شكوى النادي في فيفا

رئيس طاقة النواب يزف بشرى سارة بشأن توصيل الغاز للمنازل

احذر هذه الأوقات، حالة الطقس غدًا الإثنين 10 فبراير 2025

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

100 مليون شجرة، توجيهات حكومية للمحافظين بالحفاظ على المظهر الحضاري

منوعات

المزيد

خطأ مرعب للشرطة الأمريكية، قتلت الضحية وتركت اللصوص (فيديو)

قرد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء سريلانكا

مجلس سيريوس الفيدرالي بروسيا يطلق مسابقة معمارية دولية في ختام منتدى كازانيش

هل ينجو مستر بيست من اللعنة، تحدي الـ100 ساعة بالأهرامات يوجه أنظار 39 مليونا للجيزة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور (أخر تحديث)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الكانتلوب والفراولة في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف أبرزها الطماطم والبطاطس

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد 9-2-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يغفر فيها للجميع إلا نوعان، الأزهر للفتوى يوضح فضائل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

علي جمعة يكشف ظاهرة كونية أفزعت رسول الله وأخرجته مسرعًا للمسجد يجر رداءه

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية