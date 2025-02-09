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احذر هذه الأوقات، حالة الطقس غدًا الإثنين 10 فبراير 2025

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس غدا الاثنين 10 فبراير 2025، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، دافئ على  جنوب البلاد، شديد البرودة  ليلا وفي الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.

 

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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية ومعتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:09
 

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