الأحد 09 فبراير 2025
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وكيل تعليم الدقهلية يتفقد انتظام العملية التعليمية بالمنصورة (صور)

جولة البسيوني بتعليم
جولة البسيوني بتعليم شرق المنصورة، فيتو

قام  بسيوني محمد بسيوني، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بجولة ميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية بإدارة شرق المنصورة التعليمية.  

جولة البسيوني بمدارس شرق المنصورة 

شملت الزيارة متابعة عدد من المدارس، حيث تفقد وكيل المديرية:  
- مدرسة بدوي بدوي الابتدائية.
- مدرسة السيدة عائشة الإعدادية.
- مدرسة جيهان السادات الثانوية بنات.

وقد أشاد  بسيوني محمد بسيوني بالجهود المبذولة لضمان انتظام الدراسة والانضباط داخل المدارس، موجهًا الشكر والتقدير لإدارات المدارس والمعلمين على حرصهم على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، ومثمنًا دورهم في دعم العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء داخل المؤسسات التعليمية.

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