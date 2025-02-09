بدأت الكليات في استقبال الطلاب للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 بانتظام كامل، حيث انطلقت المحاضرات في جميع كليات الجامعة، وسط استعدادات مكثفة من قبل إدارة جامعة عين شمس لضمان سير العملية التعليمية بشكل سلس ومنظم.

انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس

وقد صرح الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة قد أكملت جميع استعداداتها لاستقبال الطلاب، من خلال توفير البيئة التعليمية المناسبة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب. وأضاف أن الجامعة تعمل على تعزيز جودة التعليم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

كما أكدت الكليات جاهزيتها لاستقبال الطلاب، حيث تم تنظيم جداول المحاضرات بشكل يتناسب مع احتياجات الطلاب، فضلًا عن توفير كافة الموارد التعليمية اللازمة. وشددت إدارة الجامعة على أهمية التزام الطلاب بالحضور والمشاركة الفعالة في الأنشطة الأكاديمية.

كما استقبلت المدن الجامعية طلبة وطالبات والفروع الخارجية بالكامل طلابها المغتربين بعد التأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبالهم ومراجعة المطاعم الملحقة بها وإدارات التغذية وجميع صالات المطاعم في جميع القطاعات.

هذا وتستمر جامعة عين شمس في جهودها لتقديم أفضل تجربة تعليمية للطلاب، وتعزيز دورها كمؤسسة تعليمية رائدة في مصر.

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