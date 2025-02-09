الأحد 09 فبراير 2025
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حوادث

تجديد حبس أمين خزينة بتهمة اختلاس مليون جنيه من شركة بالشيخ زايد

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس أمين خزينة متهم باختلاس مليون جنيه من شركة لإدارة صيدليات بالشيخ زايد، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

 

 

وعثر بحوزته على 240 ألف جنيه من متبقي الأموال التي اختلسها، واعترف المتهم  بسرقة عهدته وأنه صرف أموالها في شراء شقة ومجوهرات، بعد مروره بضائقة مالية أثناء المضاربة على برامج المنصات الرقمية على شبكة الإنترنت، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث الشيخ زايد، يفيد فيه بحضور محام إلى ديوان القسم وكيلا عن رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات يتضرر من أمين الخزينة  بالشركة يبلغ من العمر 30 عام ؛ متهما إياه باختلاس مبلغ مليون جنيه من خزينة الشركة عهدته.

 

 تم إعداد الأكمنة اللازمة وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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