السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

برودة شديدة ورياح وأمطار، حالة الطقس ودرجات الحرارة الأسبوع الجاري

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو
ads

حالة الطقس الأيام المقبلة،أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الاسبوع الجارى حيث يسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  ، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى،مائلا للدفء على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد،شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر.

 

 

الطقس اليوم، أمطار خفيفة على هذه المناطق

الطقس اليوم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

حالة الطقس في مصر


ويكون هناك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بدءا من اليوم وحتى الخميس المقبل، كمت يكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة يومى الاربعاء والخميس المقبلين

 

وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة  :

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:18:19

درجة الحرارة الصغرى:12:10

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 17:18

درجة الحرارة الصغرى: 10:11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:18:20

درجة الحرارة الصغرى: 09:06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:21:24

درجة الحرارة الصغرى: 12:09

وأكدت  منار غانم عضو المركز الاعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، أن شهر فبراير هو ذروة فصل الشتاء، لافتة إلى أن شهر يناير وهو أبرد شهور العام سجل فى هذا الشتاء درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضافت غانم فى تصريحات خاصة لفيتو، أن انخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة أمر وارد لأننا مازالنا فى فصل الشتاء، لافتة إلى أن موجات عدم الاستقرار فى يناير الماضى كانت سريعة وهادئة ولكن من الممكن أن تحدث حالة تقلبات جوية عاصفة خلال الشهرين المقبلين، على غرار ماحدث فى مارس 2020والتى عرفت بعاصفة التنين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس الايام المقبلة حالة الطقس ودرجات الحرارة

مواد متعلقة

الطقس اليوم، أمطار خفيفة على هذه المناطق

درجات الحرارة اليوم،الصغرى بالقاهرة 12 درجة

شبورة وأمطار وبرودة شديدة، الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

درجات الحرارة غدا السبت في مصر

حالة الطقس غدا السبت، الأرصاد تحذر من شبورة مائية على هذه الطرق

طقس السبت، أمطار خفيفة على هذه المناطق

شديدة البرودة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 8 - 2 -2025
ads

الأكثر قراءة

الخطيب يحسم منصب مدير الكرة بالأهلي، هذا الاسم الأقرب

ظهور مشكلة في تصميم سد النهضة، خبير يكشف سر إغلاق إثيوبيا للمفيض

سعرالفاكهة اليوم،الفراولة تسجل 32 جنيهًا بسوق العبور اليوم السبت

مصر تدين بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه السعودية

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ليتون أورينت يتقدم على مانشستر سيتي بهدف في الشوط الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

منوعات

المزيد

ترامب يخالف بايدن ويتعهد بحظر "المصاصات الورقية"، ما القصة؟

خطر الشاشات على ذكاء طفلك.. دراسة حديثة تجيب

دراسة حديثة تفجر مفاجأة، هل الحياة الفضائية موجودة في أعماق المحيطات؟

مؤيدون لفلسطين يهاجمون جالانت في نيويورك: مجرم حرب لماذا تمشي حرا؟ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعرالفاكهة اليوم،الفراولة تسجل 32 جنيهًا بسوق العبور اليوم السبت

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق

أسعار النحاس اليوم السبت بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مرموش في المركز الثاني.. أغلى 10 صفقات في الميركاتو الشتوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين زكاة المال وزكاة الزروع والثمار؟ أمين الفتوى يوضح

أسماء ليلة النصف من شعبان، ماذا يحدث فيها؟

«ولا يجدون عنها محيصا» الشعراوي يوضح مأوى الكافرين في الآخرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية