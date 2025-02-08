برودة شديدة ورياح وأمطار، حالة الطقس ودرجات الحرارة الأسبوع الجاري

حالة الطقس الأيام المقبلة،أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الاسبوع الجارى حيث يسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى،مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر.

حالة الطقس في مصر



ويكون هناك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بدءا من اليوم وحتى الخميس المقبل، كمت يكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة يومى الاربعاء والخميس المقبلين

وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة :

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:18:19

درجة الحرارة الصغرى:12:10

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 17:18

درجة الحرارة الصغرى: 10:11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:18:20

درجة الحرارة الصغرى: 09:06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:21:24

درجة الحرارة الصغرى: 12:09

وأكدت منار غانم عضو المركز الاعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، أن شهر فبراير هو ذروة فصل الشتاء، لافتة إلى أن شهر يناير وهو أبرد شهور العام سجل فى هذا الشتاء درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضافت غانم فى تصريحات خاصة لفيتو، أن انخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة أمر وارد لأننا مازالنا فى فصل الشتاء، لافتة إلى أن موجات عدم الاستقرار فى يناير الماضى كانت سريعة وهادئة ولكن من الممكن أن تحدث حالة تقلبات جوية عاصفة خلال الشهرين المقبلين، على غرار ماحدث فى مارس 2020والتى عرفت بعاصفة التنين.

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