عودة حركة الصيد والملاحة البحرية في كفر الشيخ بعد تحسن الطقس

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، استئناف حركة الصيد بميناء البرلس وعودة الملاحة البحرية في البحر المتوسط، بعد توقف استمر يومين بسبب سوء الأحوال الجوية، وفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

تقديم الدعم للصيادين

وأوضح المحافظ أن مراكب الصيد استأنفت عملها بعد تزويدها بالوقود والثلوج، مع تقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي اللازم للصيادين، مشيرًا إلى تحسن الأحوال الجوية وسكون الرياح في مختلف أنحاء المحافظة.

ووجّه المحافظ رؤساء المدن والمراكز برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تغيرات مناخية مفاجئة، من خلال صيانة شبكات صرف مياه الأمطار، والتأكد من سلامة أعمدة الإنارة، وتجهيز سيارات الكسح ومعدات النظافة. كما شدد على ضرورة متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.

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