موعد وأماكن انقطاع المياه 8 ساعات في الدقهلية غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه لمدة 8 ساعات؛ لقيام الشركة بأعمال تطهير مرفق مياه المطرية والمنزلة بالخزانات الأرضية وذلك طبقا لخطة التطهير الدورية.

أماكن انقطاع المياه

الأماكن المستهدفة في انقطاع المياه:

- مدينة ومركز المنزلة والقرى التابعة.

-قرية الفروسات.

-قرية العامرة.

قرية الجديدة والطويل.

-قرية العزيزة.

-قرية النسايمة.

وضعف المياه عن المناطق التالية:

-مدينة المطرية.

موعد وأسباب انقطاع المياه غدا



وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 مساءًا غدا الاثنين، نظرًا لقيام الشركة بأعمال تطهير مرفق مياه المطرية والمنزلة بالخزانات الأرضية وذلك طبقا لخطة التطهير الدورية.

نهيب بالمواطنين تخزين المياه

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

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