الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

موعد وأماكن انقطاع المياه 8 ساعات في الدقهلية غدا

مياه الدقهلية، فيتو
مياه الدقهلية، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه لمدة 8 ساعات؛ لقيام الشركة بأعمال تطهير مرفق مياه المطرية والمنزلة بالخزانات الأرضية وذلك طبقا لخطة التطهير الدورية.

أماكن انقطاع المياه 

الأماكن المستهدفة في انقطاع المياه
- مدينة ومركز المنزلة والقرى التابعة. 
-قرية الفروسات.
-قرية العامرة.
قرية الجديدة والطويل.
-قرية العزيزة.
-قرية النسايمة.
وضعف المياه عن المناطق التالية:
-مدينة المطرية.

موعد وأسباب انقطاع المياه غدا


وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 مساءًا غدا الاثنين، نظرًا لقيام الشركة بأعمال تطهير مرفق مياه المطرية والمنزلة بالخزانات الأرضية وذلك طبقا لخطة التطهير الدورية.

نهيب بالمواطنين تخزين المياه 

وتناشد الشركة  المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشرب والصرف الصحى المستشفيات المصالح الحكومية الشرب والصرف انقطاع المياه غدا الوحدات المحلية الوحدات المحل شركة مياه الشرب والصرف شركة مياه الشرب والصرف الصحى قطاع المياه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ الدقهلية مياه الشرب والصرف الصحي

مواد متعلقة

الأهلي يترقب قرار كولر بشأن محمد شوقي

السيطرة على حريق محدود بإستاد التربية والتعليم ببني سويف

رفض عربي لتصريحات نتنياهو حول إقامة دولة فلسطينية في السعودية.. مساس بسيادة المملكة ومحاولة لصرف الانتباه عن جرائم الاحتلال

تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات مصرع مبيض محارة شنقًا في منشأة القناطر
ads

الأكثر قراءة

تشييع جنازة الأمير كريم الحسيني «الأغاخان الرابع» لمثواه الأخير في أسوان (صور)

اجتماع عاجل مع زيزو ووالده لحسم مصير تجديد تعاقده مع الزمالك

حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من مضبطة النواب، تعرف على التفاصيل

أسباب عدم فسخ الزمالك عقد ميشالاك

حقيقة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز دون علمها

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز

بن غفير يدعو للبدء فورًا في تعزيز الهجرة الطوعية: أصبحنا نكتة الشرق الأوسط

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

مجلس سيريوس الفيدرالي بروسيا يطلق مسابقة معمارية دولية في ختام منتدى كازانيش

انطلاق موسم زراعة الحشيش المقنن في المغرب

ترامب يستبعد ترحيل الأمير هاري من أمريكا: "كفاية عليه مشاكل مراته"

سحب الجنسية الكويتية من 4 آلاف امرأة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأحد 9 فبراير 2025 في الأسواق (آخر تحديث)

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق

فرصة لشراء السكر قبل رمضان، سعر الكيلو للمستهلك اليوم الأحد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 9-2-2025

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

ما حكم مس المصحف والصيام للحائض؟ رد حاسم من أمين الفتوى

ما هو سؤال الله للذين يستعجلون العذاب؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية