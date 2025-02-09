الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طوارئ في القاهرة تحسبًا لسقوط الأمطار

سقوط امطار
سقوط امطار

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء رفعوا درجة الاستعداد للتعامل مع احتمالية سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة 

 

كما تم توزيع الشفاطات العملاقة والنافورى والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، لتسهيل إزالة اى تجمعات مائية بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع  التواصل الدائم مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة،  وغرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى من المواطنين خاصة بأماكن تجمع المياه لإزالتها على الفور.

 

 

محافظ القاهرة يستعرض أعمال تطوير المرحلة الثالثة بمنطقة وسط البلد (صور)

محافظ القاهرة: 6822 معدة ومركبة لمواجهة الأزمات والكوارث

 

محافظ القاهرة: ربط غرفة العمليات المركزية بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية


وأضاف محافظ القاهرة أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار الساعة وإخطار كافة الأحياء للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لحدوث أزمات، مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أى تراكمات لمياه الأمطار. 
وأشار محافظ القاهرة إلى وجود خطة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه فى أي موقع  بالتنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحي، وشركة مياه القاهرة، وهيئة النظافة، والحماية المدنية، وشرطة المرافق لتنفيذ خطة المحافظة التى تم وضعها. 
وأكد محافظ القاهرة على وجود تنسيق مستمر بين هيئة النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية الشبكة الوطنية للطوارىء د إبراهيم صابر محافظ القاهرة شركة مياه القاهرة شركة الصرف الصحي

مواد متعلقة

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.94%

ads

الأكثر قراءة

تشييع جنازة الأمير كريم الحسيني «الأغاخان الرابع» لمثواه الأخير في أسوان (صور)

اجتماع عاجل مع زيزو ووالده لحسم مصير تجديد تعاقده مع الزمالك

حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من مضبطة النواب، تعرف على التفاصيل

أسباب عدم فسخ الزمالك عقد ميشالاك

حقيقة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز دون علمها

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز

بن غفير يدعو للبدء فورًا في تعزيز الهجرة الطوعية: أصبحنا نكتة الشرق الأوسط

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

انطلاق موسم زراعة الحشيش المقنن في المغرب

ترامب يستبعد ترحيل الأمير هاري من أمريكا: "كفاية عليه مشاكل مراته"

سحب الجنسية الكويتية من 4 آلاف امرأة

التايلانديون المفرج عنهم من غزة يصلون إلى بانكوك (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأحد 9 فبراير 2025 في الأسواق (آخر تحديث)

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق

فرصة لشراء السكر قبل رمضان، سعر الكيلو للمستهلك اليوم الأحد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 9-2-2025

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

ما حكم مس المصحف والصيام للحائض؟ رد حاسم من أمين الفتوى

ما هو سؤال الله للذين يستعجلون العذاب؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية