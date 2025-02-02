الأحد 02 فبراير 2025
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محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.94%

نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالقاهرة، فيتو
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اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول  لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥بنسبة نجاح ٧٢.٩٤ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٩٣٥٧ طالب وطالبة حضر ١٩٥٣١٦  طالب وطالبة ونجح منهم ١٤٢٤٦٥ طالب وطالبة. 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

موعد إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025، بالاسم والرابط الرسمي

 

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 


كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  ٩٦.٩ %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٦.٥ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٤.٤٣ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٦.٠٩ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية ٥٨.٥٩%.
وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم  أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

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