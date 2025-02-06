محافظ القاهرة يستعرض أعمال تطوير المرحلة الثالثة بمنطقة وسط البلد (صور)

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن العمل جارٍ حاليًا في المرحلة الثالثة من تطوير منطقة القاهرة الخديوية، والتي تضم العقارات من ميدان التحرير إلى ميدان طلعت حرب.

وأضاف محافظ القاهرة أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عن طريق الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة، وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال التطوير تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني للمنطقة.

محافظ القاهرة: أعمال التطوير تتم بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضارى

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير تتم بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضارى لاستكمال المخطط العام لتطوير وسط القاهرة الخديوية لتحقيق أقصي استفادة من الأصول والفرص الاستثمارية الكاملة في قلب المدينة، وتطوير الممرات البينية والتي تمثل جزءً هامًا من تركيب وشكل القاهرة الخديوية، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل، مع تكثيف الأنشطة الترفيهية والسياحية بها، لتعزيز تراثها وهويتها المميزة، واستغلالها ثقافيًا، وفنيًا بما يليق بأهمية المنطقة.



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