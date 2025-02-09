قمة تك شيفت 2025 تناقش رفع الوعي التكنولوجي وفقا لمتطلبات سوق العمل

شهدت القاهرة فعاليات قمة تك شيفت 2025 TechShift Summit والتي تعد النسخة الثانية علي التوالي، وذلك بالحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية فى وسط البلد بحضور أكثر من ٤ آلاف من طلبة الجامعات وحديثي التخرج.

قادة التكنولوجيا المؤثرين

كما شهدت قمة تك شيفت حضور العديد من قادة التكنولوجيا المؤثرين لتعزيز المواهب التكنولوجية وإمدادها بكل ما يلزمها لتشكيل مستقبل العمل فى مجال التكنولوجيا على المستوى العالمي.

ناقشت قمة تك شيفت رفع الوعي التعليمي في مجال التكنولوجيا لسد الفجوة بين ما تحتاجه الشركات من كفاءات وبين الكوادر الناشئة في سوق العمل ورفع كفاءة حديثي التخرج، حتى يصبحوا قادرين علي الكسب وفقًا لأحدث المتطلبات في سوق العمل في مصر والقدرة على المنافسة في الخارج.

‎شهدت القمة أكثر من 130 مناقشة و50 ورش عمل خلال القمة بمشاركة أكثر من 150 متحدث من رواد قطاع التكنولوجيا،على رأسهم د. أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي ود. هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ونظمتها سبرنتس كما شارك العديد من العارضين في القمة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).

مشاركة خاصة لإيتيدا

تواجدت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا بجناح خاص لعرض كافة البرامج التي تقدمها الهيئة للطلبة وحديثي التخرج حيث أكد المهندس أيمن بازرعة ان القمة أن السبب الرئيسي من تنظيم القمة أن يكون للشباب القدرة علي الكسب بالعملة الصعبة وتوفير فرص عمل بالخارج مشيرا الى القيام بتطوير منصة للعمل الحر عبر سبرنتس حيث يقوم المتقدم في مرحلة أولى بتقييم العمل وإعداد المتقدم للوصول للعمل عن بعد من دول مختلفة خارج مصر.

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