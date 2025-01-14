الثلاثاء 14 يناير 2025
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اقتصاد

فتح باب التسجيل في فعاليات ملتقيات قطاع ريادة الأعمال بمصر

ملتقيات ريادة الأعمال،
ملتقيات ريادة الأعمال، فيتو

أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، بالتعاون مع  "انطلاق"، عن فتح باب التسجيل في فعاليات "ملتقيات قطاع ريادة الأعمال في مصر". 

فعاليات ملتقيات ريادة الأعمال 

 تنعقد فعاليات ملتقيات ريادة الأعمال فى مصر بمراكز إبداع مصر الرقمية بعدد من المحافظات، بما في ذلك بورسعيد في 20 يناير، والإسكندرية في 27 يناير، والمنصورة في 29 يناير، وكذلك أسوان في 2 فبراير. 

وتهدف الملتقيات إلى استكشاف إمكانيات المحافظات المصرية من خلال التعاون والابتكار وريادة الأعمال. 

ويشارك فيها نخبة من أبرز الفاعلين في النظام البيئي مثل رواد الأعمال، والمستثمرين، والشركات الناشئة، والشركات التكنولوجية، والمدربين، وقادة المجتمع المدني، والمنظمات الطلابية، وذلك بهدف تحديد الفرص، ومعالجة التحديات، وابتكار حلول تسهم في تطوير المجتمعات المحلية. 

 

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منصة للتواصل مع صانعي التغيير

كما توفر الملتقيات منصة للتواصل مع صانعي التغيير وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لمناقشة التحديات والفرص الفريدة في مختلف المحافظات، والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة تُحدث تأثيرًا حقيقيًا. 

وتعكس هذه الملتقيات التزام الدولة بتعزيز الابتكار، وتمكين الشباب، وتعزيز ريادة مصر في مجالي ريادة الأعمال والتكنولوجيا.

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