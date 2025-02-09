مستقبل الوظائف حتى 2030، كيف تعيد التكنولوجيا والمناخ والجيوسياسية تشكيل سوق العمل؟

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أبرز العوامل التي ستؤثر في سوق العمل العالمي خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى تأثيرات التحول الرقمي، التغير المناخي، والجيوسياسية على مستقبل الوظائف وأصحاب الأعمال.

الوصول الرقمي: مفتاح التغيير في سوق العمل

أكد 60% من أصحاب الأعمال عالميًا أن الوصول الرقمي سيغير أعمالهم بحلول عام 2030، فيما يرى 86% أن الذكاء الاصطناعي ومعالجة المعلومات سيكونان السبب الرئيسي لهذا التغيير، مما يعكس الدور المتزايد للتكنولوجيا في تشكيل بيئة العمل المستقبلية.

التغير المناخي والتحول الأخضر: تأثير متزايد على الوظائف

أفاد التقرير بأن 47% من أصحاب الأعمال يتوقعون أن يؤدي التغير المناخي والتحول الأخضر إلى تغيير جوهري في سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما أكد 41% أن الشركات ستركز بشكل أكبر على الاستدامة والاستثمار في البنية التحتية البيئية.

التجزئة الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

أعرب 23% من أصحاب الأعمال عن قلقهم من تصاعد القيود المفروضة على التجارة والاستثمار، بينما يتوقع 21% أن يكون هناك دور أكبر للحكومات في تحديد السياسات الصناعية مستقبلًا.

وتم جمع نتائج هذا التقرير بناءً على تحليل شامل لآراء أكثر من 1000 من أصحاب الأعمال عالميًا، بالإضافة إلى استطلاعات شملت أكثر من 14 مليون شخص حول العالم.

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