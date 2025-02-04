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اقتصاد

انطلاق فعاليات قمة تك شيفت 2025 السبت المقبل

قمة تك شيفت، فيتو
قمة تك شيفت، فيتو

تشهد القاهرة السبت المقبل فعاليات النسخة الثانية من قمة تك شيفت 2025، وذلك تحت شعار خطوة نحو المستقبل بحضور أكثر من 5000 من الشباب والمحترفين في مجال التكنولوجيا، إلى جانب وعدد من المتحدثين والخبراء والرعاة البارزين.

فعاليات قمة تك شفت 

توفر قمة تك شفت للمشاركين هذا العام تجربة تعليمية وتفاعلية شاملة من خلال ورش عمل متخصصة، جلسات حوارية، دوائر نقاش مهنية، وفرص تواصل مباشرة مع قادة القطاع.

كما تسلط الضوء على أحدث الاتجاهات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، ودور التكنولوجيا في تحقيق الاستدامة.

ويهدف الحدث إلى سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل والمهارات التي يمتلكها الشباب والخريجون الجدد، من خلال توفير بيئة مثالية تساعد على تطوير المهارات، وتوسيع شبكات العلاقات المهنية، واستكشاف فرص التوظيف مع الشركات، كما تؤكد القمة على أهمية تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا، ودعم التنوع والشمولية في بيئة العمل.

تعد قمة تك شيفت 2025  فرصة  للشركات لاكتشاف المواهب الجديدة، وتعزيز الابتكار، والحفاظ على القدرة التنافسية في سوق التكنولوجيا المتغير بسرعة. 

من خلال الحوارات مع خبراء الصناعة، سيتعرف المشاركون على الاتجاهات الحديثة في التوظيف، والمهارات المطلوبة في المستقبل، وأفضل الاستراتيجيات للتطور المهني في العصر الرقمي.

وكانت  النسخة السابقة من قمة "تك شيفت" قد  جذبت أكثر من 5000 مشارك، و150 متحدثًا، وأكثر من 30 جلسة نقاشية و50 ورشة عمل، بالإضافة إلى دعم أكثر من 100 شركة، واهتمام أكثر من 3 ملايين متابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ربط الشباب بمسار التوظيف 

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 أكد د. أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن القمة تلعب دورًا مهمًا في ربط الشباب بمسارات التعليم والتوظيف، مما يعزز توافق المناهج التعليمية مع احتياجات سوق العمل. 

وقالت د. هبة صالح، رئيسة معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، أن تك شيفت جمعت العقول الشابة مع كبار المتخصصين في المجال، مما ساهم في بناء جسور تواصل قوية بين القطاعات المختلفة.

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تك شيفت التكنولوجيا قمة تك شيفت ورش عمل الذكاء الاصطناعي

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