افتتاح المنفذ 32 لبيع السلع المخفضة في المنصورة غدًا

تشهد محافظة الدقهلية، غدا الاثنين افتتاح منفذ " أمان" رقم 32 علي مستوى المحافظة، حيث تم إنشاء المنافذ علي مستوى مدن وقري المحافظة، تنفيذا لخطة الانتشار والوصول لكافة المواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

تستمر وزارة الداخلية في التوسع وإقامة منافذ ثابتة، لبيع السلع الغذائية بمختلف أنواعها بأسعار مخفضة، أمام المواطنين على مستوي محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي " كلنا واحد".

الدقهلية تشهد انطلاق المنفذ 32 لبيع السلع المخفضة أمام المواطنين

ومن المقرر افتتاح المنفذ رقم 32 في محافظة الدقهلية، غدا الاثنين في شارع الجيش أمام استاد المنصورة، وأمام مسجد الزراعيين، في تمام الساعة 11 صباحا، بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واللواء دكتور حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية والعديد من قيادات المديرية والمحافظة والتموين واللواء حسين عيطة رئيس مجلس إدارة أمان للاسثمار واللواء سامح عبدالفتاح، مشرف منافذ "أمان" بالدقهلية، وحضور العقيد دكتور شريف علي البلعوطي، مدير منافذ أمان والمعارض والتموين بمديرية أمن الدقهلية

منافذ " أمان" هي منافذ ثابتة ومتواجدة بصفة مستمرة

جدير بالذكر أن منافذ " أمان" هي منافذ ثابتة ومتواجدة بصفة مستمرة أمام المواطنين، ويتواجد بها جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة أمام المواطنين حيث تصل نسبة الخصم إلى 35% بمناسبة عيد الشرطة وعيد الدقهلية القومي وشهر رمضان المعظم.

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