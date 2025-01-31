قطاع التدريب بوزارة الداخلية يشارك في احتفالية عيد الشرطة بثقافة وادي النطرون

شارك قطاع التدريب بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة فى احتفالية بقصر ثقافة وادى النطرون بحضور نائب مدير الإدارة العامة لمعاهد معاونى الأمن وعدد من القيادات الأمنية وطلبة معاهد معاونى الأمن، بالإضافة إلى ممثلى عن كلٍ من وزارتى الثقافة والأوقاف ومجلس النواب ومحافظة البحيرة وعدد من رجال الدين.





ورحب مدير قصر ثقافة وادى النطرون خلال كلمته بالسادة الحضور وتوجه بالشكر لوزير الداخلية.

قطاع التدريب يشارك فى إحتفالية بالذكرى الــ 73 لعيد الشرطة بقصر ثقافة وادى النطرون

كما توجه بالتحية إلى الشهداء الأبرار أبناء مصر من رجال الشرطة والقوات المسلحة، مقدمًا التهنئة لرجال الشرطة البواسل بتلك الذكرى التى ستظل رمزًا للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية، الشاهدة على بطولة رجالها الأوفياء لما يبذلونه من تضحيات وإيمانًا بالدور البطولى لرجال الشرطة، لتحقيق الرخاء والأمن والإستقرار.

أعقب ذلك تقديم عدد من الفقرات الفنية والموسيقية إحتفالًا بتلك المناسبة، وفى ختام الحفل، تم تبادل الدروع التذكارية تكريمًا وتقديرًا لهذه المناسبة الوطنية التى تُجسد أسمى معانى الإنتماء للوطن.

جاء ذلك إحتفالًا بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة وحرصًا من أجهزة وزارة ‏الداخلية على مشاركة الإحتفال بتلك الذكرى الوطنية مع كافة أطياف المجتمع ‏المصرى.

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