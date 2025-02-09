الدقهلية تواصل احتفالاتها بالعيد القومي للمحافظة (صور)

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “حفل غنائي بمشاركة المطربة نسمة محجوب.. الدقهلية تواصل احتفالاتها بالعيد القومي للمحافظة”.

وقدمت الفنانة نسمة محجوب وفرقتها الموسيقية حفلًا فنيًّا ضم العديد من المقطوعات الموسيقية والأغاني الوطنية والشبابية الراقية.

وكان الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء أمس السبت الموافق 8 فبراير 2025، قد شهدا الاحتفال بالعيد القومي الـ775 لمحافظة الدقهلية، الذي يُقام لأول مرة بجامعة المنصورة.

للمرة الأولى.. جامعة المنصورة تحتضن احتفالات الدقهلية بالعيد القومي الـ 775

حضر الاحتفال الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور أحمد جمال موسى، وزير التعليم الأسبق، والدكتور الهلالي الشربيني، وزير التعليم الأسبق، والدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية الأسبق، والدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية الأسبق،

كما حضر الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، واللواء محمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد عبد الله، السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد الهيثم عواد، المستشار العسكري للمحافظة، ونواب رئيس جامعة المنصورة الحاليين والسابقين، والدكتور محمد ربيع، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والسادة عمداء الكليات، وممثلي الجهات السيادية والرقابية، والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والإعلامي الدكتور جمال الشاعر، والفنان أحمد فؤاد سليم، ورجال الإعلام والصحافة، وممثلي المجلس القومي للمرأة.

نقف جميعًا بفخر واعتزاز أمام تاريخ طويل من الكفاح والتضحية

ورحَّب الدكتور شريف خاطر خلال كلمته بالحضور في رحاب جامعة المنصورة، مؤكدًا أننا نقف جميعًا بفخر واعتزاز أمام تاريخ طويل من الكفاح والتضحية، فهو تاريخ سطره أبناء هذه الأرض الطيبة بدمائهم وإرادتهم في سبيل الحفاظ على عزتها وكرامتها، لتظل الدقهلية رمزًا للمجد والفخر، وتظل محافظة الشموخ والتحدي، حيث سطّر أبناؤها ملحمة من البطولات والتضحيات التي لا تُنسى.

الاحتفال لحظة تأمل في الإنجازات التي حققتها المحافظة

وأضاف رئيس الجامعة أن العيد القومي للدقهلية ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هو لحظة تأمل في الإنجازات التي حققتها المحافظة، سواء في المجالات التنموية أو الثقافية أو الاقتصادية وغيرها، مؤكدًا أن الدقهلية محافظة نابضة بالحياة، وتمتلك من الإمكانيات البشرية والطبيعية ما يجعلها ركيزة أساسية في بناء مصر الحديثة.

محافظة الدقهلية قلب مصر النابض بالتاريخ

وأكَّد خاطر أن انطلاق العيد القومي من جامعة المنصورة دليل على التعاون المثمر والصلة الوثيقة في كل ملفات الأعمال والأنشطة في محافظة الدقهلية، التي تُعد قلب مصر النابض بالتاريخ والثقافة.

كما توجّه خاطر بالشكر والتقدير للواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ولأهل الدقهلية، مؤكدًا على ضرورة استكمال مسيرة النجاح والازدهار، حيث شهدت المحافظة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية والخدمية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في العديد من المجالات، كما توجه بالشكر للجنة المنظمة من الجامعة بقيادة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد العدل، ابن جامعة المنصورة ونائب محافظ الدقهلية، وأعضاء اللجنة من الجامعة والمحافظة.

وألقى اللواء طارق مرزوق كلمة رحَّب فيها بالفريق أسامة عسكر، مستشار الرئيس للشؤون العسكرية، كما رحَّب بالوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين، ورحَّب بالحضور جميعًا، معربًا عن تقديره لضيوف المحافظة وسعادته البالغة بحضورهم للمشاركة في احتفالات الدقهلية بعيدها القومي الـ775، الذي يُمثّل ذكرى يوم التحدي والصمود والعزيمة والنصر.

وقال محافظ الدقهلية: "نحتفي اليوم بذكرى عزيزة على قلوبنا جميعًا، الذكرى السنوية للعيد القومي لمحافظة الدقهلية، هذا اليوم الذي يجسد قيمة البطولات والتضحيات التي سطّرتها أجيال من أبناء هذه الأرض الطيبة في معركة المنصورة، حين تصدى أجدادنا بكل شجاعة وصمود لقوات الغزو الأوروبي بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، وأَسْره وإيداعه دار ابن لقمان بالمنصورة يوم 8 فبراير عام 1250."

وهنأ محافظ الدقهلية أهالي المحافظة وأجهزتها التنفيذية بمناسبة العيد القومي لمحافظة الدقهلية في الذكرى الـ775، سائلًا الله العلي القدير أن يوفقنا جميعًا لمواصلة العطاء. ووجه رسالة لطلاب جامعة المنصورة قائلًا: "أنتم مستقبل هذا الوطن، وعليكم تحمل المسؤولية ومواصلة مسيرة الكفاح والعطاء التي بدأها الأجداد." كما أكّد أن الجهاز التنفيذي للمحافظة هم أعمدة العمل التنفيذي.

وقدَّم محافظ الدقهلية تحية إجلال وتقدير للدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الجامعة العريقة التي تتبوأ مكانتها المرموقة بين جامعات العالم، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق لا يتوقف بين المحافظة والجامعة، معربًا عن تقديره لجهود الجامعة في تقديم مختلف أوجه الدعم الذي تحتاجه المحافظة، كما وجه تحية شكر وتقدير لكل فرد شارك ويشارك في بناء هذه المحافظة العريقة، مؤكدًا أن مسيرة التنمية لن تتوقف، بل تتضاعف الجهود، وتستمر حتى نحقق لأبنائنا من الأجيال القادمة مستقبلًا أكثر إشراقًا وازدهارًا.

وأكَّد مرزوق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لم يدخر جهدًا في دعم محافظة الدقهلية، بدعم مشروعات المحافظة بما يزيد على 3500 مشروع، تحفيزًا لشبابها والمساهمة بمواردها المختلفة في الاقتصاد الوطني لمصرنا الحبيبة، بما يقارب 294 مليار جنيه. وفي سبيل دعم الدولة المتواصل وترسيخ البنية الاقتصادية، نعمل على التوسع في المنطقة الصناعية بجمصة، والمناطق الاستثمارية الصناعية بالمطرية وميت غمر لإنتاج العديد من الصناعات المتنوعة، وكذلك أول منطقة لوجستية تجارية على أرض الدقهلية، بمساحة 52 فدانًا على رافد جمصة الدولي، لتكون البنية الاقتصادية ركيزة قوية للاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة، وإحداث التوازن بين المجتمع الزراعي والصناعي والتجاري.

مدينة المنصورة الجديدة نافذة نحو مستقبل مشرق لأبنائنا

وأضاف محافظ الدقهلية أنه، استشراقًا للرؤية الثاقبة للقيادة السياسية والحلول المستقبلية، أُنشئت أهم مدن الجيل الرابع على ساحل البحر المتوسط، بافتتاح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مدينة المنصورة الجديدة، لتكون نافذة نحو مستقبل مشرق لأبنائنا، ونموذجًا مختلفًا مخططًا بمواصفات عالمية، يتيح لأبنائنا حياة صحية راقية مستدامة.

عرض فيديو تسجيلي وثائقي يوثق تاريخ محافظة الدقهلية

وخلال الحفل، تم عرض فيديو تسجيلي وثائقي يوثق تاريخ محافظة الدقهلية العريق، كما تم عرض فيلم تسجيلي للتعريف بالمحافظة وأهم معالمها وأنشطتها الاقتصادية والصناعية والزراعية وغيرها.

كما ألقى الإعلامي الدكتور جمال الشاعر كلمات شعرية تصف محافظة الدقهلية وأرضها ورموزها.

ووجه الفنان أحمد فؤاد سليم كلمة تقدير واعتزاز بمحافظة الدقهلية العريقة بقيادة اللواء طارق مرزوق، وتحية تقدير لجامعة المنصورة العريقة.

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