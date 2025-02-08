حبس مراقب أمن أطلق أعيرة نارية في حفل زفاف بالوادي الجديد

أمرت النيابة العامة بالوادى الجديد بحبس مراقب أمن بإحدى المناطق الأثرية بالوادى الجديد، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إطلاق أعيرة نارية في حفل زفاف بالوادي الجديد.



إطلاق أعيرة نارية في حفل زفاف بالوادي الجديد

تابعت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص خلال حفل زفاف يقوم بإعطاء سلاح نارى "طبنجة" للعروس وقيامها بإطلاق عيار ناري معرضةً حياتها والمواطنين للخطر.





وبالفحص أمكن تحديد وضبط حائز السلاح الناري (مراقب أمن بإحدى المناطق الأثرية بالوادي الجديد) تربطه صلة قرابة بالعروسين، وبحوزته السلاح المستخدم "مرخص بغرض الحراسة".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أصدرت قرارها السابق.

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