السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس مراقب أمن أطلق أعيرة نارية في حفل زفاف بالوادي الجديد

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة بالوادى الجديد بحبس مراقب أمن بإحدى المناطق الأثرية بالوادى الجديد، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إطلاق أعيرة نارية في حفل زفاف بالوادي الجديد.


إطلاق أعيرة نارية في حفل زفاف بالوادي الجديد

تابعت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص خلال حفل زفاف يقوم بإعطاء سلاح نارى "طبنجة" للعروس وقيامها بإطلاق عيار ناري معرضةً حياتها والمواطنين للخطر.   
 


وبالفحص أمكن تحديد وضبط حائز السلاح الناري (مراقب أمن بإحدى المناطق الأثرية بالوادي الجديد) تربطه صلة قرابة بالعروسين، وبحوزته السلاح المستخدم "مرخص بغرض الحراسة".

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أصدرت قرارها السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إطلاق عيار ناري خلال حفل زفاف إطلاق عيار ناري خلال حفل زفاف بالوادى الجديد حفل زفاف بالوادى الجديد الوادى الجديد حفل زفاف وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ادعى قدرته على استخراج محررات رسمية، حبس عامل بتهمة النصب على المواطنين في أسيوط

حبس عصابة الآثار المزيفة في المعادي
ads

الأكثر قراءة

ظهور أضواء غريبة في سماء الشرقية، ونشطاء: مخلوقات فضائية (فيديو)

انتقاما لإسرائيل، ترامب يجمد المساعدات الخارجية إلى جنوب إفريقيا

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الموز البلدي والكمثرى المستوردة بـ 135 جنيها

اتفحمت، الصور الأولى لـ حريق مدرسة بلقينا بالغربية قبل ساعات من بدء الدراسة

سعر السمك اليوم بسوق العبور، البرانيس إسكندراني بـ 140 جنيها وانخفاض البلطي

حريق هائل يلتهم محل إكسسوارات في النزهة، ووقوع إصابات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

يستهلها الشعشاعي وعبد الباسط لـ المصحف المجود، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

منوعات

المزيد

اختراع غريب والسر في الخلطة، طرقات تصلح نفسها "ذاتيا" دون أي تدخل بشري

نهر بلون الدم في الأرجنتين يثير حيرة السكان (فيديو)

وفاة أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في تركيا بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

أكثر من 100 ثعبان يحتل حديقة منزل بأستراليا

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشتري كيلو السكر اليوم الجمعة

هتشتري كيلو الأرز النهاردة الجمعة بكام ؟

سعر النحاس بالأسواق المحلية اليوم الجمعة 7/2/2025

بكام سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع غزل المحلة.. الزمالك أمام فاركو.. مانشستر سيتي ضد ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية