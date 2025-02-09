"كل يوم بيموت مننا واحد"، أسير فلسطيني يكشف فظائع داخل سجون الاحتلال (فيديو)

الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرا، ظهر فيه أحد المعتقلين الفلسطينيين، المُفرج عنهم مؤخرًا، وهو يبكي متأثرًا على حاله وحال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ومعاناتهم الشديدة في سجون الاحتلال، مؤكدًا أنه لا يقدم لهم مياه نظيفة أو أكل في السجون.

أسير فلسطيني باكيًا أول مرة أشرب مياه

وقال الأسير الفلسطيني المفرج عنه من قبل سلطات الاحتلال، وهو يبكي: “أول مرة أشرب مياه، مفيش أكل أو شرب، وفيه مرض، أنا مريض والحمد لله، أكل وشرب تعذيب، مفيش فراش، فقط بطانية في عز البرد”.

وتابع الأسير الفلسطيني: “أتمنى الإفراج عن كل الأسرى، الجميع بيعاني”، وأخذ في البكاء قائلًا: “بيموتوا كل يوم، كل يوم يموت واحد من السر، كل يوم يتم إرسال أسير على ثلاجة الموتى”،

وقال وهو يبكي “عملت عملية تنظيف قيح ولا يقومون بتقديم العلاج”.

‼️🚨أول مرة أشرب مياه، وكل يوم أسير بيموت في السجن.. pic.twitter.com/wPYjxcENmF — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) February 9, 2025

جدير بالذكر أن العديد من الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم، كشفوا وجود الانتهاكات المتزايدة، التي عانوا منها في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أنها مزدحمة بآلاف المعتقلين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس".

الأسرى الفلسطينيين يتعرضون للضرب

وكشف الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم أنهم كانوا يتعرضون للضرب، والازدحام الشديد في سجون الاعتقال الإسرائيلي، كما تم منع الوجبات الغذائية الأساسية عنهم.

كما اعترفت سلطات الاحتلال أنهم جعلوا ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين "أشد قسوة" في السجون، حيث وزير الأمن القومي المتطرف المستقيل، إيتمار بن غفير، بأن سجون الاحتلال الإسرائيلي لن تكون "معسكرات صيفية" للفلسطينيين تحت إشرافه.

أسير فلسطيني باكيًا أول مرة أشرب مياه، فيتو

كما كشف الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم أن معاملة سلطات الاحتلال لهم ساءت بشكل كبير في السجون بعد 7 أكتوبر، حيث استمر اعتقال بعضهم لعدة أشهر بأجساد هزيلة وجروح عميقة.

وانتقد مكتب إعلام الأسرى، التابع لحكومة غزة، ما وصفه بـ "ازدواجية المعايير الدولية" في التعامل مع قضية الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد تبادل خامس، أمس السبت، للأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، في بيانه أمس السبت أنه "في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين داخل معتقلاته، يتكشف مجددًا الوجه الحقيقي لازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضية الأسرى".

وأكد مكتب إعلام الأسرى خروج مئات الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال بإعاقات دائمة، محطمين نفسيا وجسديا بفعل سنوات من التعذيب والتنكيل.

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