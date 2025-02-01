السبت 01 فبراير 2025
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خارج الحدود

الأسير أحمد دبابش يفجع بفقدان عائلته بالكامل بعد خروجه من سجون الاحتلال

المحرر الفلسطيني
المحرر الفلسطيني أحمد دبابش،فيتو

فجع المحرر الفلسطيني أحمد دبابش والذي خرج اليوم السبت، في صفقة التبادل بأن عائلته بأكملها قد ارتقت خلال الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.

ووصلت دفعة من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى رام الله، وفي وقت سابق من اليوم، قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني في بيان له: في إطار تنفيذ الدفعة الرابعة من صفقة طوفان الأحرار، وبعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الصهاينة، سيتم يوم السبت الإفراج عن:

- 18 أسيرا من ذوي المؤبدات.

- 54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات.

- 111 أسيرا من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر".

كسر قيد الأسرى وإنهاء معاناتهم داخل سجون الاحتلال

وأضاف: "يأتي تحرير هذه الدفعة ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها المقاومة الفلسطينية في معركة تحرير الأسرى، تأكيدًا على التزامها بواجبها الوطني والأخلاقي في كسر قيد الأسرى وإنهاء معاناتهم داخل سجون الاحتلال".

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