أسير فلسطيني بعد إطلاق سراحه: لولا المقاومة لكنا في مقابر الأحياء داخل سجون الاحتلال

قال الأسير المحرر أسعد زعرب في تصريحات له عقب إطلاق سراحه إنه لولا المقاومة لكنا في مقابر الأحياء داخل السجون الإسرائيلية.



وأوضح أسعد زعرب أن الاحتلال مارس حملة تنكيل واسعة ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون.

وقبل وقت سابق قالت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم السبت: إن إسرائيل تتلكأ في تنفيذ شروط وقف إطلاق النار بمنع النازحين الفلسطينيين من العودة إلى شمال قطاع غزة، محذرة من أن مثل هذه التأخيرات قد يكون لها "تداعيات" على المراحل اللاحقة من الاتفاق.

حماس تتهم إسرائيل بمحاولة تعطيل صفقة تبادل الأسرى

وذكرت الحركة في بيان: "لا يزال الاحتلال يتلكأ في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بمواصلة إغلاق شارع الرشيد ومنع عودة النازحين المشاة من الجنوب إلى الشمال.

وأضافت حماس في بيانها: "إننا نحمل الاحتلال مسؤولية أي تعطيل في تنفيذ الاتفاق وتداعيات ذلك على بقية المحطات".

وفي السياق ذاته ذكر موقع "والا" العبري في تقرير له اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب طلبت من الوسطاء العمل على الإفراج عن أربيل يهود قبل يوم السبت المقبل بشكل منفصل.

نتنياهو يصر على الإفراج عن أربيل يهود قبل يوم السبت المقبل

وقال المسؤولون الإسرائيليون في حديثهم مع موقع والا العبري:"إذا أفرج عن أربيل يهود فإن عودة السكان إلى شمال قطاع غزة ستكون قبل يوم السبت المقبل".

وكانت الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود، نقطة خلاف بين حكومة نتنياهو وحركة حماس، ويصر نتنياهو على عودتها قبل السبت المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، تأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الأسيرة أربيل يهود مازالت على قيد الحياة، الأمر الذي دفعه للسماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة.

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