السبت 25 يناير 2025
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خارج الحدود

أسير فلسطيني يوجه رساله للعالم بعد إطلاق سراحه: كلنا فداء لـ غزة والأقصي

الاسير الفلسطيني
الاسير الفلسطيني احمد بديع،فيتو

وجه الأسير أحمد بديع من بين دموعه رسائل لغزة والعالم، وذلك بعد تحريره في صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس.

الأسير أحمد بديع يوجه رسالة لغزة والعالم بعد تحريره في صفقة التبادل

وقال الأسير المحرر أحمد بديع: غزة هي الشموخ والتحدي.. غزة هي دماؤها السائبة من فلسطين والمسجد الأقصي.

كما وجه التحية لأطفال ونساء وأسرى ورجال وشيوخ غزة، والمقاومة الفلسطينية".

وكان  الأسير أحمد بديع حسين (40 عامًا) من قلنديا، دخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في 15 مارس 2006.

الأسير أحمد بديع حسين يتعرض لتحقيقٍ قاسٍ

وتعرض الأسير أحمد بديع حسين لتحقيقٍ قاسٍ في معتقل (المسكوبية) لمدة 75 يومًا، وحكم عليه الاحتلال بعد نحو ثلاث سنوات بالسجن لمدة (40 عامًا).

وبين نادي الأسير أن الأسير حسين، تمكن خلال سنوات اعتقاله من استكمال دراسته، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية.

 

 

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