الأحد 09 فبراير 2025
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أخبار مصر

تخفيضات 50%.. مصر للطيران تحتفل بمرور 70 عامًا على تأسيس (الكرنك للسياحة)

مصر للطيران
مصر للطيران
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تحتفل مصر للطيران الناقل الوطني المصري اليوم بالعيد الـ70 لقطاع السياحة (الكرنك) والتي تعتبر سادس أقدم شركة سياحة في السوق المصري، تم تأسيسها في التاسع من فبراير عام 1955.

وتقدم مصر للطيران بهذه المناسبة عروضًا خاصة واستثنائية لعملائها على تذاكر السفر من مصر إلى جميع الوجهات الخارجية تصل إلى 50% على الدرجة السياحية و25% على درجة رجال الأعمال، هذا وتتطبق هذه التخفيضات على التذاكر التي يتم شرائها اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025 والذي يوافق الذكري 70 لإنشاء الكرنك، ويسري العرض على شبكة خطوط مصر للطيران باستثناء جدة والمدينة المنورة وبيروت، وذلك من خلال كافة مكاتب الكرنك ومصر للطيران على مستوى الجمهورية. 

ولأول مرة سيتم طرح (التذكرة الذهبية) لعملاء مصر للطيران من خلال مكاتب بيع قطاع السياحة (الكرنك) فقط بفروعه بمدينة نصر وقصر النيل ومكاتبه في مختلف المحافظات، والتي سيتم السحب عليها للفائزين بتذاكر طيران مجانية وهدايا أخرى وذلك خلال يوم 9 فبراير 2025  وحتى نفاذ التذاكر الذهبية، وسوف يتم الإعلان عن الفائزين من خلال صفحة قطاع السياحة (الكرنك) على فيسبوك  Egyptair Tourism – Karnak

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