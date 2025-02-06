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أخبار مصر

رئيس مصر للطيران يلتقي الرئيس التنفيذي لاستراحات تحالف ستار العالمي

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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 التقى المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران وفيرجينى اريول الرئيس التنفيذى لاستراحات تحالف ستار العالمى بفرنسا، حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات فيما يخص تنفيذ استراحة مصر للطيران الجديدة بمطار القاهرة الدولى بما يتواكب مع أحدث الطرازات العصرية العالمية.

جاء ذلك بحضور الطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية،  وريم عرابى رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بالشركة القابضة لمصر للطيران وسحر إمام مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية وفريق العمل من قطاع التحالفات.

 رئيس مصر للطيران يلتقى الرئيس التنفيذى لاستراحات تحالف ستار العالمى 

ومن جانبه أكد المهندس يحيي زكريا أن مصرللطيران تحرص باستمرار على تلبية احتياجات عملائها على مستوى العالم، وتسعى إلى تطوير استراحات رجال الأعمال لتقديم أعلى وأفضل مستويات من الخدمات التنافسية لركاب درجة رجال الأعمال والمسافر الدائم بما يليق بمكانة الناقل الوطني المصري لتضاهى الاستراحات بالمطارات العالمية، كما أثنى على التعاون والتنسيق والجهد الذى يوليه مسؤلو تحالف ستار العالمى لجميع الأعضاء لجعل المسافرين يعيشون تجربة سفر مثالية وفريدة وأكثر راحة ورفاهية.

وأضاف الطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية أن تبادل الخبرات والاستعانة بالتجربة الفرنسية فى تنفيذ وتصميم استراحة مصر للطيران الجديدة يعكس خطة مصر للطيران لتقديم صورة مشرفة تليق بالركاب المسافرين على متن رحلات شركة مصر للطيران عضو تحالف ستار وشركات الطيران أعضاء هذا التحالف العالمي.

وافتتح تحالف ستار العالمي أكبر تحالف لشركات الطيران في العالم، استراحته الثانية في مطار شارل ديجول بباريس، وذلك فى أكتوبر الماضى.

كما حصلت استراحة درجة رجال الأعمال بمطار لوس أنجلوس التابعة للتحالف في يوليو 2024 على لقب "أفضل استراحة للركاب بمطار في أمريكا الشمالية" للعام الخامس على التوالي، مما يعزز مكانة التحالف في مجال ريادة الضيافة بالمطارات.

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