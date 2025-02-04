الثلاثاء 04 فبراير 2025
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مصر للطيران تنظم ندوة طبية تثقيفية لتوعية العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة

مصر للطيران تنظم
مصر للطيران تنظم ندوة طبية تثقيفية

يقوم مستشفى مصر للطيران بتوفير العديد من الخدمات والرعاية الطبية للزملاء بجميع عيادات المستشفى، والمطار والمجمع الإداري، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية

نظمت الإدارة العامة للدعاية والإعلام بالشركة القابضة لـ مصر للطيران بمشاركة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية ندوة تثقيفية بمناسبة اليوم العالمى لمرض السرطان بالمبنى الإدارى لـ مصر للطيران تحت إشراف د/ نجاح صالح  (رئيس قسم الأورام بمستشفى مصر للطيران).

حيث أدارت الندوة وبدأت بمقدمة تعريفية بالأورام وأسباب وعوامل الخطورة المؤدية للإصابة بالمرض ومنها العادات الغذائية غير السليمة وعدم ممارسة الرياضة والسمنة والتدخين، وأكملت الحديث د/ فيبي سمير  (استشاري علاج الأورام بمستشفي مصر للطيران) للتوعية عن سرطان الثدي.

وأوضحت أنه أكثر أنواع السرطان انتشارًا، كما أشارت إلي أسبابه، ومنها الطفرات الجينية والهرمونات وعوامل خطر أخري تلعب دورًا في الإصابة، وأن حدوثه مرتبط دائمًا بتلف في خلية الحمض النووي، وتابعت الحديث بتوضيح مراحل سرطان الثدي وأهمية الفحص والكشف المبكر للمرض عن طريق الفحص الذاتي للثدي أو الوعي بطبيعة الثدي.

كما أشارت إلي أن الفحص السريري للثدي أن يكون بشكل سنوي بداية من عمر 40 عامًا فما فوق وتنصح بإجرائه كل ثلاثة سنوات من عمر 20 عامًا فما فوق، والانتظام بفحص الماموجرام كل سنتين ابتداءَ من عمر 40 عامًا، وأوضحت طرق الوقاية ومنها: الرضاعة الطبيعية والرياضة المستمرة وتجنب الهرمونات قدر الإمكان والإقلاع عن التدخين واتباع نظام غذائي صحي,

وتابعت الحديث د غادة يحيي زكريا (استشاري علاج الأورام بمستشفي مصر للطيران) لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الأورام ومنها أنه لا يوجد دليل قاطع علي أن العينة بالإبرة وهي إجراء يستخدم لتشخيص العديد من أنواع السرطان، تؤدي إلى إنتشار الخلايا السرطانية بالجسم، ولكن هناك استثناءات يعلمها الأطباء والجراحون ولم تظهر أي نتائج تقول أن تناول السكر يجعل السرطان أسوأ لكن الإفراط في تناول السكر عمومًا يزيد من احتمالية زيادة الوزن والسمنة وهي من العوامل المساعدة علي الإصابة بالسرطان.

ويقوم مستشفى مصر للطيران تحت رعاية الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس الإدارة بتوفير أحدث تقنيات علاج الأورام من خلال وجود فريق طبى متكامل يقوم بمناقشة حالات الأورام للوصول للعلاج الأنسب لكل مريض من السادة الزملاء العاملين وأسرهم باتباع بروتوكول العلاج العالمى للحالات المرضية.

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