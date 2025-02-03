مصر للطيران تحتفي بالعام الصيني الجديد بتقديم هدايا للركاب

احتفلت شركة "مصر للطيران للأسواق الحرة" بالعام الصيني الجديد وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات المميزة التي شملت تقديم هدايا تذكارية وعروضا خاصة لمسافري الرحلات الصينية، وذلك في إطار تعزيز روح التفاعل الثقافي وترسيخ أواصر التواصل مع العملاء من مختلف أنحاء العالم.

مصر للطيران للأسواق الحرة تحتفي بالعام الصيني الجديد مع مسافري الرحلات الصينية

جاءت هذه المبادرة انطلاقًا من التزام الشركة الدائم بتقديم تجارب استثنائية تُضفي البهجة على رحلات المسافرين، حيث قدمت شركة مصر للطيران للأسواق الحرة بمطار القاهرة الدولي لمسات فنية مستوحاة من التراث الصيني.

كما تم توزيع هدايا تذكارية تعكس ثقافة وتقاليد الاحتفال بالعام الصيني الجديد، مما لاقى تفاعلًا كبيرًا من المسافرين الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه اللفتة الاحتفائية الكريمة.

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