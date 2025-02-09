الأحد 09 فبراير 2025
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أخبار مصر

مدرس بالسعيدية يرفض دخول طالب بسبب قصة شعره في أول يوم بالترم الثاني (فيديو)

دخول الطلاب مدرسة
دخول الطلاب مدرسة السعيدية
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رفض مدرس دخول أحد الطلاب إلى مدرسة السعيدية في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بسبب قصة شعره.
 وقال المدرس للطالب: "روح احلق وتعالى"، رافضا دخوله إلى المدرسة بهذا المظهر.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، والتي تتضمن بعض المحاذير التي يجب الالتزام بها في الملبس والمظهر.

 


 

وتضمنت اللائحة عدة بنود تتعلق بمظهر الطلاب، منها:
 

* منع قصات الشعر الغريبة والمخالفة للتقاليد.
 

* منع ارتداء الملابس غير اللائقة أو التي تحمل صورًا أو كتابات مسيئة.
 

* الالتزام بالزي المدرسي الموحد.
 

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الطلاب بهذه التعليمات، مؤكدة على أهمية الحفاظ على المظهر العام للطلاب بما يتناسب مع قدسية المؤسسة التعليمية.
 

 انتظام الطلاب في المدارس اليوم الأحد

واستقبلت مدارس مصر بمختلف المحافظات، اليوم الأحد، الطلاب والطالبات، في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني، وذلك بحضور طلابي كبير وازدحام من أولياء الأمور أمام الباب الرئيسي للاطمئنان على دخول أبنائهم، ومرافقتهم إلى داخل المدرسة.


وكان الآلاف من الطلاب بجميع المراحل التعليمية بمحافظة الجيزة، قد توافدوا اليوم الأحد، على مدارسهم، تزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني، واستقبل مديرو المدارس الطلاب على بوابات المدارس، وقاموا بإدخالهم للفناء، كما قام المدرسون بتنظيم صفوفهم في أرض الطابور، ثم اصطحاب التلاميذ إلي الفصول.

واستعدت جميع المدارس داخل محافظة الجيزة، لاستقبال الطلاب بعمل الصيانات اللازمة وتنظيف الفصول وأرض الطابور وكنس الفناء وتنظيف الحمامات.

ورصدت عدسة "فيتو" فعاليات أول أيام الفصل الدراسي الثاني في عدد من المدارس، ومنها مدرسة السعيدية بمحافظة الجيزة، وتعتبر مدرسة السعيدية أكبر مدرسة ثانوية فى الشرق الأوسط.

وشهدت مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إجراءات أمنية مشددة، وانتظر الطلاب في طوابير أمام المدرسة للتفتيش قبل الدخول، وسط زحام كبير من أولياء الأمور أمام المدرسة للاطمئنان على أبنائهم.

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