لحظة سقوط نجوى كرم في أمستردام (فيديو)

تعرّضت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لموقف محرج خلال حفلها في العاصمة الهولندية أمستردام، وذلك ضمن جولتها العالمية لعام 2025، حيث سقطت على خشبة المسرح أثناء تفاعلها مع الجمهور بالدبكة اللبنانية.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة تعثّر نجوى كرم بفستانها الطويل، ما أدى إلى سقوطها المفاجئ أثناء أدائها إحدى أغانيها.

لحظة سقوط نجوى كرم عالمسرح بحفلتها في امستردام 💔! pic.twitter.com/be5cl5EC4J — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 8, 2025

وبكل حماسة راحت تغني وتحمس الجمهور الذي تفاعل معها بشكل كبير.

يذكر أن صاحبة أغنية "وكبرنا" عادت ورفعت لاحقًا خلال الحفل، العلمين اللبناني والسوري، مؤكدة وحدة الشعبين، إذ قالت "نحنا مش بس حدود وحدة، كل عمرهن لبنان وسوريا قلب واحد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.