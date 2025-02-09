الأحد 09 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

لحظة سقوط نجوى كرم في أمستردام (فيديو)

نجوى كرم، فيتو
نجوى كرم، فيتو

تعرّضت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لموقف محرج خلال حفلها في العاصمة الهولندية أمستردام، وذلك ضمن جولتها العالمية لعام 2025، حيث سقطت على خشبة المسرح أثناء تفاعلها مع الجمهور بالدبكة اللبنانية.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة تعثّر نجوى كرم بفستانها الطويل، ما أدى إلى سقوطها المفاجئ أثناء أدائها إحدى أغانيها.

وبكل حماسة راحت تغني وتحمس الجمهور الذي تفاعل معها بشكل كبير.

يذكر أن صاحبة أغنية "وكبرنا" عادت ورفعت لاحقًا خلال الحفل، العلمين اللبناني والسوري، مؤكدة وحدة الشعبين، إذ قالت "نحنا مش بس حدود وحدة، كل عمرهن لبنان وسوريا قلب واحد".

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