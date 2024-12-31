الأربعاء 01 يناير 2025
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ثقافة وفنون

نجوى كرم تشعل حماس الجمهور خلال حفلها بدبي (فيديو)

نجوي كرم، فيتو
نجوي كرم، فيتو

انطلق منذ قليل حفل النجمة نجوى كرم في دبي ضمن احتفالات رأس السنة تحت شعار كامل العدد.

حفل نجوى كرم في دبي 

وأشعلت نجوى كرم حماس الجمهور خلال حفلها بدبي من خلال تقديمها لعدد كبير من أغانيها الشهيرة ومنها إيدك ويلعن البعد وما في نوم وغيرهم  وحكم القاضي من الأغاني.

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كانت المطربة اللبنانية نجوى كرم قدمت مفاجأة خلال ختام الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent.

 


 إذ قدمت لأول مرة أغنيتها الجديدة "ع توقيت قلبي" وسط استعراض ضخم، قدمتها فرقة استعراضية عالمية.

 

وتجدد نجوى كرم تعاونها في جديدها "ع توقيت قلبي" مع الملحن عماد شمس الدين، والموزع الموسيقي هادي شرارة، فيما تولى عملية الميكس والماستر إيلي بربر، وذلك بعد أن صاغ الكلمات الشاعر مازن ضاهر.

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