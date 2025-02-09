حجز 5 شباب بتهمة خطف فتاتين وهتك عرضيهما أعلى سطح عقار بالهرم

أمرت نيابة الجيزة باحتجاز 5 عاطلين بتهمة خطف فتاتين وهتك عرضيهما أعلى سطح عقار بالهرم، ٢٤ ساعة علي ذمة التحريات

وخلال جلسة التحقيق، نفى المتهمون قيامهم باختطاف الفتاتين، وأكدوا أنهم تعرفوا عليهما في الشارع وقاموا باصطحابهما لقضاء سهرة حمراء مقابل مبلغ مالي، وأضافوا أنه وقعت مشادة بينهم لرفضهم إعطاء المجني عليهما المبلغ المتفق عليه.

القبض علي المتهمين بالهرم

البداية كان بلاغ تقدمت به فتاتان لرئيس مباحث قسم شرطة الهرم يفيد اتهامهما الخمسة أشخاص باختطافهم والتعدي عليهما وهتك عرضيهما داخل حجرة بأحد العقارات بدائرة القسم.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات، وبتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط المكان الذي أرشدت المبلغتان عنه، ووثقت لحظة استدراج المجني عليهما واصطحابهما بالقوة للعقار الذي شهد واقعة التعدي عليهما، تم تحديد هوية الأشخاص وإعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت عن ضبطهم.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 5 عاطلين اختطفوا فتاتين وهتكوا عرضيهما أعلى سطح عقار بالهرم.

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