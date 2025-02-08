مدحت بركات: نستنكر التصريحات الإسرائيلية بشأن المملكة السعودية وفكره التهجير مرفوضة

استنكر المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر تصريحات الكيان الصهيوني التي تريد المساس بأمن وسلامة المملكة العربية السعودية الشقيقة ووصفها بالجنونية والعبثية.

وأشاد بركات ببيان وزارة الخارجية المصرية الداعم للمملكة العربية السعودية الشقيقة والرافض لتصريحات كيان الاحتلال الصهيوني، وتعتبر مثل هذه التصريحات الإسرائيلية تحريض ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة ومطالبة ببناء دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، وهذا الأمر مرفوض وغير مقبول إطلاقا.

وأكد رئيس حزب أبناء مصر أن أمن المملكة العربية السعودية واحترام سيادتها خط أحمر وأن مصر لن تسمح بالمساس به ويعد استقرارها وأمنها القومي من صميم أمن واستقرار مصر والشرق الأوسط.

وأوضح بركات أن مصر لن تتهاون في مواجهة كل من يهدد أمن واستقرار المملكة، وهذا ما أكده بيان وزارة الخارجية المصرية الذي رفض جملة وتفصيلا مثل هذه التصريحات الصادرة من الكيان الصهيوني الغاشم وأن هذا البيان دليل قاطع على قوة مصر الداخلية والخارجية.

وفي نهاية بيانه الصحفي تمنى بركات لمصر وجيشها وشعبها الأمن والاستقرار والرخاء، وكذلك الدول العربية الشقيقة.

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