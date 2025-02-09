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رياضة

موعد مباراة ليفربول وبليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول
موعد مباراة ليفربول

يستضيف ملعب هوم بارك مباراة ليفربول ضد  بليموث أرجايل ضمن لقاءات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول وبليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي 


تنطلق مباراة ليفربول وبليموث اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبليموث 


لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث الموسم الحالي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

في حين أعلن ليفربول أن مباراته ضد بليموث أرجايل ستكون مذاعة عبر شبكة "ITV" في بريطانيا.

كما ستذاع عبر قنوات فضائية أجنبية مثل Arena Sport 1، Arena Sport 1 Slovenia، Arena Sport 1 Croatia


كان ليفربول  تأهل إلى تلك المرحلة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما فاز على أكرينجتون بأربعة أهداف دون رد، في حين اكتفى بليموث بهدف نظيف ضد برينتفورد في دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد.

 

ويخوض ليفربول مباراة اليوم بعدما تأهل إلى نهائي كأس كاراباو، يوم الخميس الماضي، عقب تغلبه على توتنهام بنتيجة  4-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويلتقي ليفربول، يوم الأربعاء المقبل، مع إيفرتون على ملعب "جوديسون بارك" في مباراة مؤجلة من  الدوري الإنجليزي الممتاز.


 

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