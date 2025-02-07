ماذا قال فان دايك عن مستقبله مع ليفربول؟

تحدث الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول، عن تطورات مستقبله مع الريدز وإمكانية التجديد أو الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال فان دايك، في تصريحات صحفية: "ليس لدي أي فكرة عما يحمله المستقبل بشأن عقدي مع ليفربول".

واسترسل نجم الريدز: "أي شخص يدعي أنه يعرف شئ عن مستقبلي مع الفريق، فهو ذلك مخطئ".

واكتسح فريق ليفربول نظيره توتنهام برباعية دون رد، مساء أمس الخميس، في إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو".

كما أعلن نادي ليفربول، عبر موقعه الرسمي تغيير موعد إحدى مبارياته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تأهله إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وكان من المفترض أن يلتقي ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي يوم 15 مارس المقبل، وهو الأمر الذي لم يعد ممكنًا مع تأهله إلى نهائي كأس كاراباو.

ونتيجة لذلك، أعلن ليفربول الميعاد الجديد لمباراته ضد أستون فيلا، حيث ستكون يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

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