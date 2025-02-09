الأحد 09 فبراير 2025
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خارج الحدود

إسرائيل تبدأ مناورة عسكرية في الضفة الغربية والجولان

مناورات عسكرية بالضفة
مناورات عسكرية بالضفة الغربية، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيبدأ، الأحد، مناورة عسكرية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان.


وذكر الجيش في بيان له أنه سيبدأ مناورة عسكرية، الأحد، في "منطقة الضفة الغربية، وفي غور الأردن، وبالقرب من فنادق البحر الميت وفي مرتفعات الجولان".

وأضاف أنه في إطار هذه المناورة العسكرية ستكون هناك حركة كبيرة للمركبات وأفراد الأمن في المناطق المذكورة.

كما لفت إلى أنه "ستسمع أصوات انفجارات في المنطقة ولا يوجد خوف من وقوع حادث أمني".

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ أسابيع عمليات عسكرية في الضفة الغربية شملت جنين وطوباس وطولكرم وغيرها من المناطق تخللتها عمليات تهجير للسكان وتجريف للأراضي، لا سيما في مخيمات جنين وطولكرم.

 

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الضفة الغربية الجولان مناورة عسكرية غور الأردن فنادق البحر الميت جنين طوباس طولكرم

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