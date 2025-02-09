الأحد 09 فبراير 2025
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خارج الحدود

زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب منطقة البحر الكاريبي وتحذير من تسونامي

زلزال يضرب منطقة
زلزال يضرب منطقة البحر الكاريبي، فيتو

وقع زلزال بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، في منطقة البحر الكاريبي.

وحذر مركز رصد الزلازل من حدوث تسونامي؛ نتيجة الزلزال دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية.
 

حاول باحثون كثيرون ربط التغيرات الكونية بالزلازل، عبر رصد التغيرات الفيزيائية والكيميائية للأرض مع دراسة أكثر من اتجاه لقياس التنبؤ بالزلازل مثل التغير في نسب المياه الجوفية قبل وبعد الزلزال أو التغير في سلوك الحيوانات، «ولكن دائمًا تكون النتيجة أن الزلازل لا تحمل معايير معينة قبل حدوثها نستطيع من خلالها التنبؤ والقياس»، بحسب عدد من العلماء.

هذا ما يخص التنبؤ أما ما يخص التوقع، فييبحث العلماء منذ سنوات في السلوك الزلزالي للمناطق، فلكل البلاد والأماكن سلوك زلزالي معين، وبناءً على التاريخ الزلزالي لهذه الأماكن وسلوك وقوعها فيها على مدار سنوات، ومستوى تكراريته في المناطق ذاتها.

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