زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب منطقة البحر الكاريبي وتحذير من تسونامي

وقع زلزال بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، في منطقة البحر الكاريبي.

وحذر مركز رصد الزلازل من حدوث تسونامي؛ نتيجة الزلزال دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية.



حاول باحثون كثيرون ربط التغيرات الكونية بالزلازل، عبر رصد التغيرات الفيزيائية والكيميائية للأرض مع دراسة أكثر من اتجاه لقياس التنبؤ بالزلازل مثل التغير في نسب المياه الجوفية قبل وبعد الزلزال أو التغير في سلوك الحيوانات، «ولكن دائمًا تكون النتيجة أن الزلازل لا تحمل معايير معينة قبل حدوثها نستطيع من خلالها التنبؤ والقياس»، بحسب عدد من العلماء.

هذا ما يخص التنبؤ أما ما يخص التوقع، فييبحث العلماء منذ سنوات في السلوك الزلزالي للمناطق، فلكل البلاد والأماكن سلوك زلزالي معين، وبناءً على التاريخ الزلزالي لهذه الأماكن وسلوك وقوعها فيها على مدار سنوات، ومستوى تكراريته في المناطق ذاتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.