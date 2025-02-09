أستاذ علوم سياسية: ترامب يريد من دول الخليج تمويل خطته في غزة

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن حماس مقتنعة أنه لا يمكن استبعادها من حكم غزة، ولكن لديها فريق يعي أنه يمكن أن يكون جزءًا من الحكم لفترة انتقالية.

أفكار إسرائيل وترامب في غزة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: أفكار إسرائيل عن غزة غريبة جدا، أما أفكار ترامب صعب تطبيقها على أرض الواقع، ولذلك شهدنا تغييرًا أساسيا.



تصريحات ترامب

وتابع: أعتقد أن كل تصريحات ترامب تكتيكية، وتراجعه لا يعني أن الفكرة ماتت، وقد تعود في المستقبل بشكل مختلف، والجمهوريون طالبوا ترامب بتقليل تدخله في الشرق الأوسط.

وواصل: يجب الاستمرار في الحوار مع ترامب ومن حوله، والاستمرار في الرفض الواضح لخطط ترامب.

تمويل دول الخليج لخطة ترامب في غزة

وأكد: أن ترامب يريد دول الخليج أن تمول خطته لغزة، ويجب علينا طرح تصور بديل لتصوره، ولابد من التذكير بأهمية الجانب الإيجابي من اتفاقية السلام مع إسرائيل، وأي تصرف مخالف لذلك يعرض المنطقة ككل للخطر.

موقف عربي ضد تهجير الفلسطينيين

واختتم: يجب أن يكون هناك موقف عربي واحد ضد التهجير.

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