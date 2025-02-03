اتحاد الكرة، أبو ريدة يفتتح الدورة التدريبية للرخصة الأفريقية A5

اتحاد الكرة، افتتح هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، الدورة التدريبية للرخصة الأفريقية A5 التي تقام بمركز المنتخبات الوطنية، بحضور محمد أبو حسين ومصطفى أبو زهرة عضوى مجلس إدارة الاتحاد، الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين وايهاب الجندى مقرر الإدارة الفنية، وبمشاركة 25 مدربا ومدربة.

وتعد دورة الرخصة A، هى الخامسة من دبلومة التدريب الأفريقية بعدد 280 ساعة لمدة 6 شهور وتنفذ على مدار 6 كورسات ويقوم المدربون بالتطبيق العملي على الأندية بين كل كورس.

صرف مستحقات الحكام عن شهر يناير

وقع المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، على صرف المبالغ الخاصة بالحكام عن شهر يناير في الأقسام والمراحل المختلفة وهي القسم الثاني أ وب والقسم الثالث والرابع والنسائية والصالات ومسابقات المراحل السنية على مستوى الجمهورية والقطاعات والفروع كما وقع أيضًا على صرف المبالغ الخاصة بمقيمي الحكام ومراقبي المسابقات بإجمالي ٩ مليون جنيه.

ومن المقرر أن يتم الصرف اعتبارًا من اليوم

هااني أبو ريدة، فيتو

ملف التحكيم أولوية قصوى

فيما كشف مصدر مقرب من المهندس هاني أبوريدة، أن ملف التحكيم يعتبر أولوية قصوى بالنسبة لمجلس إدارة الاتحاد الحالي، موضحا عقد جلسات عمل مستمرة مع عدد من خبراء التحكيم أجانب للوقوف على أفضل الأسماء لاختيارها لإدارة ملف التحكيم المصري خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات صحفية، أن أبوريدة تلقى العديد من الترشيحات لخبراء تحكيم أجانب من جانب ماسيمو بوساكا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، فيفا، وبالفعل كانت هناك أكثر من مقابلة عمل مع عدد من الخبراء وصل عددها إلى 4 مقابلات، ولا تزال المقابلات مستمرة لاختيار أفضل العناصر التي لديها القدرة على وضع التحكيم المصري في وضع أفضل.

وأشار المصدر إلى أن ماسيمو بوساكا سيزور القاهرة واتحاد الكرة المصري، خلال الفترة المقبلة، وسيتم خلال تلك الزيارة الاستقرار بشكل نهائي على اسم الخبير الأجنبي الجديد، على أن يكون ذلك قبل يوم 10 فبراير المقبل بحد أقصى.

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