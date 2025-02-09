الأحد 09 فبراير 2025
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سياسة

عبد اللطيف المناوي يعلق على احتمالات الحرب بين مصر وإسرائيل

عبد اللطيف المناوي،
عبد اللطيف المناوي، فيتو

قال الإعلامي عبد اللطيف المناوي: إن الحديث عن إصلاح السلطة الفلسطينية لا يعني التنازل، ويجب البحث عن جيل جديد أو تيار ثالث فلسطيني قادر على القيادة وهذا صعب في ظل الظروف الحالية.

 

إبعاد ترامب فكرة حل الدولتين 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”:  ترامب يحاول إبعاد فكرة حل الدولتين لولا أن مصر ودول أخرى تدفع به على طاولة المفاوضات.

 

إمكانية إقامة دولة فلسطينية

وتابع: إمكانيات إقامة دولة فلسطينية أصبحت تتآكل يوما بعد يوم، لذا ينبغي أن نتواصل مع المجتمع الغربي والأمريكي ولا نكتفي بالسياسيين.

 

 

وواصل: يجب أن نتعامل مع ما يطرحه ترامب بجدية أيا كان الذي يطرحه، هو يمتلك رؤية حتى لو كانت غير مكتملة، ويجب الإشارة إلى أن التنسيق العربي العربي أمر مهم، واستخدام القوة العربية المتاحة، ولا ينغبي أن يكون العنصر الاستثماري مقدما مجانا دون ثمن لأمريكا.

 

دعم الرأي العام للقيادة السياسية

 

وأكد “المناوي”: أن الرأي العام الداخلي المصري هو القادر على دعم القيادة السياسية في مواقفها، وتقسيم الأدوار بين الدول العربية يمكن أن يقلل الضغوط على مصر.

 

احتمالات اندلاع حرب بين مصر وإسرائيل

 

وأكد أن احتمالات اندلاع حرب بين مصر وإسرائيل لا يمكن أن يتحملها العالم أو المنطقة، ولكن هناك محاولة لجر مصر لخرق اتفاقية السلام التي هي مهمة لإسرائيل بنفس القدر بالنسبة للقاهرة.
 

وتابع: هناك إدراك إقليمي ودولي بخطورة اندلاع حرب بين مصر وإسرائيل وهو ما يقف حائلا دون اندلاعها.

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عبد اللطيف المناوي مصر إسرائيل اتفاقية السلام ترامب خرق اتفاقية السلام

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